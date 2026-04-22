Bir dönem Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kaymakamlık yapan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklandı. Sonel'in tutuklanmasının ardından adı Birecik ilçesinde bulunan iki caddeden kaldırıldı. Caddelere Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden şehit öğretmen Ayla Kara'nın ve bir dönem hem Birecik Belediye Başkanlığı yapan ve Gaziantep milletvekili olduğu sırada hayatını kaybeden Abdülkadir Yüksel'in ismi verilecek.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 27 Ekim 2005 ile 28 Ağustos 2008 tarihleri arasında kaymakamlık görevini yürüten Tuncay Sonel'in ismi biri kent merkezinde, diğeri ise kırsal mahallede olmak üzere iki caddeye verilmişti.

Tuncay Sonel

ADI CADDELERDEN KALDIRILDI

Tunceli'de işlenen Gülistan Doku cinayetine isminin karışması ve gözaltına alınmasının ardından harekete geçen belediye ekipleri, Tuncay Sonel'in adının yer aldığı tabelayı caddelerden kaldırdı.

CADDELERİN YENİ İSMİ BELLİ OLDU

Ekipler tabelayı indirirken, meclis kararıyla caddelere Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden şehit öğretmen Ayla Kara ve bir dönem Birecik Belediye Başkanlığı yapan ve Gaziantep milletvekiliyken hayatını kaybeden Abdulkadir Yüksel isminin verileceği belirtildi.

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit caddelerden birine bir zamanlar Birecik Belediye Başkanı olarak görev yapan ve Gaziantep'te milletvekilliği yaparken hayatını kaybeden Abdulkadir Yüksel ile Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara isimlerinin verileceğini ifade etti.

