Gülistan Doku dosyasında 12 kişi tutuklanırken genç kızın aynı kafede çalıştığı arkadaşı M.T.'nin ifadesi ortaya çıktı. Çalıştıkları mekana gelen bazı 'üst düzey' müşterilerin kendilerini bakışlarıyla taciz ettiklerini öne süren genç kadın, "Sözle taciz etseler bu kadar rahatsız olmazdım. Biz de bu yüzden göz önünden çekilmek için bulaşıkhanede çalışmaya başladık" dedi.

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Nisan'da bazı şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiş, 12 şüpheli tutuklanmıştı.

Tutukluların arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov da var.

Öte yandan CNN Türk muhabiri tanık ifadelerinden detaylar paylaştı. Gülistan Doku'nun o dönem KYK yurdundan arkadaşı ve aynı kafede çalışan yakın arkadaşı M.T., yaşadıklarını anlattı.

"ZEİNAL SARILMAYA ÇALIŞIYORDU"

M.T. ifadesinde, Doku'nun o dönemki erkek arkadaşı olan Rus vatandaşı Zeinal Abakarov hakkında taciz iddiasında bulundu. Henüz Gülistan ile Zeinal sevgili olmadan önce aralarında geçen bir diyaloğu aktaran M.T., "Zeinal omuzuma elini koyuyordu, sarılmaya çalışıyordu. Ben de onu birkaç kez uyardım" dedi.

"BAKIŞLARIYLA TACİZ EDİYORLARDI"

Gülistan ile birlikte kafede çalıştıklarını söyleyen M.T., mekana gelen bazı "üst düzey" müşterilerin bakışlarıyla kendilerini taciz ettiğini öne sürerek "Bakışlarıyla bizi taciz ederlerdi. Öyle ki sözle taciz etseler bu kadar rahatsız olmazdım. Biz de bu yüzden göz önünden çekilmek için bulaşıkhanede çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı.

"İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİLDİ"

Gülistan'ın intihar ettiğine inanmadığını belirten arkadaşı, ayrıca şunları söyledi: "Kaybolmadan bir hafta önce gripti. İlaç vermek istedim ama içinde alerji yapacak madde olabilir diye içmedi. Kendisine zarar vereceğinden endişe duyup ilaç bile içmeyen bir kızın intihar etmesi mümkün değildir."

Haberle İlgili Daha Fazlası