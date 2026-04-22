Dünya Meteoroloji Örgütü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün ortak raporuna göre aşırı sıcaklar, 1 milyardan fazla insanın geçim kaynağını tehdit ediyor. Tarımda verim düşerken, bazı bölgelerde yılın büyük bölümünde çalışmak imkânsız hale gelebilir.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), “Aşırı Sıcaklık ve Tarım” başlıklı ortak bir rapor yayımladı. Raporda, aşırı sıcak hava olaylarının 1 milyardan fazla insanın geçim kaynaklarını, sağlığını ve iş verimliliğini tehdit ettiği vurgulandı.

Son 50 yılda aşırı sıcak hava olaylarının sıklığı, süresi ve şiddetinde ciddi artış yaşandığına dikkat çekilen raporda, tarım ve gıda sistemlerinin bu durumdan en fazla etkilenen alanlar arasında yer aldığı belirtildi. Özellikle sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıktığı durumlarda birçok tarım ürününde verim kaybı yaşandığı ifade edildi.

ZİNCİRLEME RİSKLERİ DE BERABERİNDE GETİRİYOR

Raporda ayrıca, geçen yıl küresel okyanusların yüzde 90’ından fazlasının en az bir kez deniz ısı dalgasına maruz kaldığı hatırlatıldı. Aşırı sıcakların yalnızca doğrudan etkilerle sınırlı kalmadığı; su kıtlığı, ani kuraklıklar ve orman yangınları gibi zincirleme riskleri de beraberinde getirdiği kaydedildi.

YILDA 250 GÜN "ÇALIŞILAMAYACAK"

Tarım işçilerinin de ciddi risk altında olduğuna dikkat çekilen raporda, Güney Asya, Sahra Altı Afrika ile Orta ve Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde yılda 250 güne kadar “çalışılamayacak kadar sıcak” gün yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Raporda çözüm olarak, iklim koşullarına uygun ürün seçimi, ekim takvimlerinin yeniden düzenlenmesi ve yenilikçi tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca erken uyarı sistemleri ve mevsimsel tahminlerin, çiftçilerin aşırı sıcaklara karşı hazırlıklı olmasında kritik rol oynadığı ifade edildi.

ERKEN UYARILAR OLDUKÇA ÖNEMLİ

Raporda görüşlerine yer verilen FAO Genel Direktörü Qu Dongyu, aşırı sıcakların tarım, hayvancılık ve balıkçılık üzerinde artan baskı oluşturduğunu belirtirken, WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo ise şu ifadeleri kullandı:

"Erken uyarılar ve mevsimsel tahminler gibi iklim hizmetleri, yeni gerçekliğe uyum sağlamamıza yardımcı olmak için hayati önem taşıyor."

