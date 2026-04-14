Son birkaç aylık yağışlarla birlikte Türkiye’de kuraklık döneminin sona erdiğini öne süren Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, baraj doluluk oranlarının yükseldiğini, yer altı su seviyelerinin arttığını ve bazı çeşmelerin yeniden akmaya başladığını ifade etti.

Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, yağışların su döngüsünü yeniden canlandırdığını ifade ederek, meteorolojik veriler, saha gözlemleri ve geçmiş deneyimlere dayanarak yaklaşık 70 yıldır bu denli yoğun bir yağış görülmediğini, yağışların su döngüsünü üç şekilde etkilediğini söyledi.

Yüreklere su serpen açıklama: Türkiye’de kuraklık sona erdi

Buna göre yağmurun bir kısmının buharlaşarak atmosfere geri döndüğünü ifade eden Çelik, bir kısmının yeraltı sularını beslediğini bir kısmının ise barajlar, göller ve denizlere ulaştığını aktardı.

Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik

BİRÇOK BÖLGEDE SEVİYELER YÜKSELDİ

Baraj doluluk oranlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çelik, birçok bölgede seviyelerin önemli ölçüde yükseldiğini belirtti. Bursa, Trabzon ve Şanlıurfa gibi illerde barajların doluluk oranlarının yüksek seviyelere ulaştığını ifade eden Çelik, "Yer altı su seviyesi tamamen dolu ve şu anda 1980’den beri çekilen yer altı suları bunlar diyebiliriz. Biz yer altı suyunun artıp artmadığını çevresel etkilere bakarak tespit ediyoruz. Artı bilimsel olarak da tespit ediyoruz. Su bir damardır. Bu damarın büyüklüğü olur, küçüklüğü olur. Damar olduğu için de çeşmelere de bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüreklere su serpen açıklama: Türkiye’de kuraklık sona erdi

Çelik, uzun süredir akmayan bazı çeşmelerin yeniden akmaya başladığını belirterek bunun yer altı su seviyesindeki toparlanmanın bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

