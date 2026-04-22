Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Elazığ’ın Maden ilçesine ilişkin “tebligatsız ev yıkımı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, vatandaşın mağdur edilmediği ve barınma imkânı sağlandığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı haber ajanslarında yer alan “Elazığ’ın Maden ilçesinde bir vatandaşın evinin tebligat yapılmadan yıkılmak istendiği” yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Maden ilçesinde belirlenen “Rezerv Yapı Alanı” kapsamında 255 konutluk yeni bir proje yürütüldüğü belirtildi. Yapılan incelemelerde, iddialara konu edilen vatandaşın söz konusu alanda herhangi bir hak sahipliği bulunmadığı, yapının tapuda başka kişiler adına kayıtlı olduğu ve ilgili kişinin hukuki dayanağı olmaksızın “işgalci” statüsünde bulunduğu tespit edildi.

Buna rağmen vatandaşın mağdur olmaması için Maden Kaymakamlığı ve Maden Belediyesi koordinasyonuyla barınma imkânı sağlandığı aktarıldı.

"İTİBAR ETMEYİN" UYARISI

DMM, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, yalnızca resmî makamların açıklamalarının dikkate alınmasını istedi.

