Bakan Fidan ABD-İran savaşına dair, "Nükleer dosyalarda tıkanmış 1-2 konu var. Anlaşmazlığın aşılabileceğini düşüyorum" dedi.

İngiltere’deki iki günlük yoğun diplomasi trafiğini noktalayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk basın mensuplarıyla bir araya gelerek kritik mesajlar verdi. Ziyaretin en somut adımı olan "Türkiye-Birleşik Krallık Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi"nin imzalandığını hatırlatan Fidan, bu hamleyi iki ülke ilişkilerinde "yeni bir dönem" olarak tanımladı.

Fidan, AB dışında kalan ancak NATO’nun ve bölge güvenliğinin en güçlü iki aktörü olan Ankara ve Londra’nın ekonomi, savunma sanayisi ve teknoloji alanlarında birbirini tamamlayan devasa bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Bakan Fidan’dan ABD-İran gerilimi için kritik mesaj: Tıkanmış 1-2 konu var

ABD-İRAN HATTINDA 'NÜKLEER' DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLÜYOR MU?

Bölgesel savaş risklerini yakından takip eden Bakan Fidan, dünya kamuoyunun kilitlendiği ABD-İran gerilimine dair umut veren bir tablo çizdi.

Taraflarla her gün temas halinde olduklarını belirten Fidan, nükleer dosyalardaki tıkanıklığın giderilebileceğine dair inancını paylaştı. Ateşkes sürecinin uzatılmasını olumlu karşıladıklarını ifade eden Bakan, "Müzakerelerde takılan bir iki kritik başlık var. Yarın yeniden başlayacak görüşmelerle bu pürüzlerin aşılabileceğini düşünüyoruz. Türkiye olarak yapıcı telkinlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

"BARIŞ VARSA BİZ DE VARIZ"

Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim ve mayın sorunuyla ilgili Türkiye’nin kırmızı çizgilerini net bir dille çizen Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki hassasiyetini hatırlattı. Boğazın eski serbest ticaret statüsüne dönmesi için müzakerelerin şart olduğunu belirten Fidan, olası bir teknik operasyon için şartını sundu:

"Birincisi, anlaşma yoluyla eski statükoya dönülmesi, boğazın açılması ve serbest ticaretin tekrar başlaması, kimseye bir geçiş ücreti olmadan. Bu, şu anda yürüyen müzakerelerle halledilmesi gereken bir yol. Bir ikinci grup da bu müzakereler olmazsa, savaş devam ederse veya daha başka türden sıkıntılar ortaya çıkarsa Hürmüz Boğazı'ndaki problemli alanları nasıl çözeriz? Hürmüz Boğazı'ndaki problemli alanı tanımlama değişik bir konsept. Bizim dış politikamıza oturan tarafı var, oturmayan tarafı var. Yani bu konuda Cumhurbaşkanımız net."

İran ile Amerikalılar kendi aralarında bir anlaşmaya vardılar, barış oldu. Koalisyon gidip orada teknik iş yapacak, mayınları temizleyecek. Bunda bir sıkıntı yok. Milli Savunma Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımız tarafından talimatlandırılmış durumda. Ancak Allah korusun tekrar başlaması mümkün bir savaşta bir tarafmış gibi bir ortaya çıkma söz konusu olursa, burada bizim hassasiyetlerimiz var. Orada başka bir pozisyondayız.

Şu anda mayınların temizlenmesinin ana odak noktası olduğunu belirten Fidan, "Mayınların temizlenmesi temel insani bütün herkesin hizmetine olan, savaşlarda bir taraf tutmayla alakalı bir konu olmayacağı için bir anlaşma sonrası bu türden bir şeye biz sıcak bakabiliriz." dedi.

