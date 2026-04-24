Interpol kırmızı bültenle arıyordu... Hintli baron MİT operasyonu ile yakalandı!
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Hindistanlı uyuşturucu kaçakçısı Salim Dola, MİT ve İstanbul polisi tarafından Beylikdüzü’nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Dola'nın evinde 126 kilo uyuşturucu ve sahte pasaport bulundu.
- Salim Dola'nın kaldığı hücre evine baskın düzenlendi.
- Baskında 126 kilo 141 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
- Ayrıca 2 milyon 522 bin Hindistan Rupisi (27 bin 787 dolar) ve sahte BAE pasaportu bulundu.
- Dola'nın Hindistan'ın Mumbai şehrinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilere talimat verdiği tespit edildi.
- Şüphelinin sorgusunun ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hindistan’ın en büyük uyuşturucu baronlarından olduğu belirtilen Salim Dola’nın İstanbul’da olduğu ihbarı üzerine MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon! Kilit isim tutuklandı, her şeyi itiraf etti
HÜCRE EVİNE BASKIN!
Şahsın İstanbul’da kaldığı adresi tespit edildi. Uyuşturucu kaçakçısı Dola’nın kaldığı İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir hücre evine baskın yapıldı. Düzenlenen baskında Salim Dola, yakalanarak gözaltına alındı.
OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER
Şahsın kaldığı adreste yapılan aramalarda 126 kilo 141 gram sentetik uyuşturucu, 2 milyon 522 bin Hindistan Rupisi (27 bin 787 dolar) ve sahte BAE pasaportu ele geçirildi. Emniyette sorgusu devam eden şüpheli şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.
Şahsa yönelik yapılan sorgulamada ve araştırmalarda, Hindistan’ın Mumbai şehrine bağlı Kurla bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, yakalanan şüphelilere yönelik yapılan sorgulamalarda, söz konusu şahıstan talimat aldık tespit edildi.