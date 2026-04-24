Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Hindistanlı uyuşturucu kaçakçısı Salim Dola, MİT ve İstanbul polisi tarafından Beylikdüzü’nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Dola'nın evinde 126 kilo uyuşturucu ve sahte pasaport bulundu.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hindistan’ın en büyük uyuşturucu baronlarından olduğu belirtilen Salim Dola’nın İstanbul’da olduğu ihbarı üzerine MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.

HÜCRE EVİNE BASKIN!

Şahsın İstanbul’da kaldığı adresi tespit edildi. Uyuşturucu kaçakçısı Dola’nın kaldığı İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir hücre evine baskın yapıldı. Düzenlenen baskında Salim Dola, yakalanarak gözaltına alındı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Şahsın kaldığı adreste yapılan aramalarda 126 kilo 141 gram sentetik uyuşturucu, 2 milyon 522 bin Hindistan Rupisi (27 bin 787 dolar) ve sahte BAE pasaportu ele geçirildi. Emniyette sorgusu devam eden şüpheli şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.



Interpol kırmızı bültenle arıyordu... Hintli baron MİT operasyonu ile yakalandı!

Şahsa yönelik yapılan sorgulamada ve araştırmalarda, Hindistan’ın Mumbai şehrine bağlı Kurla bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, yakalanan şüphelilere yönelik yapılan sorgulamalarda, söz konusu şahıstan talimat aldık tespit edildi.

