Romanya’dan Türkiye’ye çamaşır makinesi taşıyorlardı! Sınırdaki memurun şüphelendiği mühür gerçeği ele verdi, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon euro olan eroin ele geçirildi.

Edirne’nin Hamzabeyli Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Lesovo Sınır Kapısı’nda 23 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonun detayları ortaya çıktı.

ŞOFÖR TÜRK ÇIKTI!

Romanya plakalı bir tır, Bulgaristan’dan çıkış yapmak üzere sınır kapısına geldi. Türk vatandaşı D.K. yönetimindeki araçta, Romanya’dan Türkiye’ye çamaşır makinesi taşındığı beyan edildi.

Romanya'dan gelen çamaşır makinelerinden çıktı! Gerçeği mühür ele verdi

ŞÜPHELİ MÜHÜR ELE VERDİ

Gümrük kontrolü sırasında yarı römork üzerindeki mühür halatında müdahale izleri tespit edildi. Bunun üzerine araç detaylı aramaya sevk edildi. Yapılan incelemelerde, beyan edilen yükün üzerine gizlenmiş 25 karton kutu içerisinde toplam 338 vakumlu paket bulundu. Paketlerdeki maddenin yapılan hızlı testlerde eroin olduğu belirlendi.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Operasyonda toplam 362,8 kilogram brüt ağırlığında uyuşturucu maddeye el konuldu. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon euro olduğu bildirildi. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturmanın Burgas Gümrük Bölge Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü ve sürecin Yambol Bölge Savcılığı denetiminde devam ettiği açıklandı. Savcılığın şüpheli hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye başvuracağı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası