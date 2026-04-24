Uyuşturucu soruşturmasında Elif Karaarslan, Samet Liçina ve Özlem Parlu'nun test sonuçları belli oldu
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında, Elif Karaarslan, Samet Liçina, Özlem Parlu, İrem Şişman, Büşranur Çakır, Deniz Metin ve Mustafa Eyüp Çelik'in test sonuçları belli oldu.
- Elif Karaarslan, Samet Liçina, Özlem Parlu, İrem Şişman, Büşranur Çakır, Mustafa Eyüp Çelik ve Deniz Metin Yüksel'in testleri pozitif çıktı.
- Samet Liçina'nın idrar örneğinde metamfetamin, saç analizinde ise esrar (THC) izleri bulundu.
- Mustafa Eyüp Çelik'in hem idrar hem de saç örneklerinde metamfetamin ve kokain tespit edildi.
- Büşranur Çakır'ın saç analizinde MDMA ve kokain kullanımı belgelendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Aralarında tanınmış fenomenlerin ve işletmecilerin de bulunduğu çok sayıda ismin uyuşturucu test sonuçları netleşti.
Yapılan adli tıp incelemeleri sonucunda Elif Karaarslan, Samet Liçina, Özlem Parlu, İrem Şişman, Büşranur Çakır ve Mustafa Eyüp Çelik gibi isimlerin yanı sıra mekan işletmecisi Deniz Metin Yüksel’in de testleri pozitif çıktı.
Gazeteci Burak Doğan'ın paylaşımına göre, Samet Liçina'nın idrar örneğinde metamfetamin tespit edilirken saç analizinde esrar (THC) izlerine rastlandı.
Mustafa Eyüp Çelik’in ise hem idrar hem de saç örneklerinde metamfetamin ve kokain maddeleri bir arada tespit edildi.
Bir diğer fenomen Büşranur Çakır’ın saç analizinde ise MDMA ve kokain kullanımı belgelendi.