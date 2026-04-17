Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yazılan sahte rapor ve reçeteler ile uyuşturucu niteliği taşıyan hapların satıldığı iddiasıyla görülen duruşmada tutuklu sanığın savunması pes dedirtti. Uyuşturucu satışından kişisel menfaat gözetmediğini iddia eden sanık "Ben sattığım uyuşturucu hapların parasıyla arkadaşımın eczaneye olan ilaç borçlarını ödedim" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde görevli 1 tıbbi sekreter, 7 temizlik görevlisi, galericiler, iş adamları ve sanayici esnafı olmak üzere toplam 18 şahıs hakim karşısına çıktı. Tanıkların dinlendiği davaya tutuklu sanıklar A.D., Ö.K. ve İ.T. ile tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Uyuşturucu davasında pes dedirten savunma: Arkadaşımın borçlarını ödedim

"RAPORLAR WHATSAPP’TAN ONAYLANIYORDU"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde görevli tıbbi sekreter E.G., ilaç raporlarının 3 doktorun imzasıyla hazırlandığını, satıldığı iddia edilen uyuşturucu hapların rapora ihtiyaç duyulmadan sadece reçeteyle de alınabildiğini ve rapor taleplerinin Whatsapp gruplarına atıldığını ve bu şekilde 3 doktor tarafından onaylandığını söyledi.

"SADECE KİMLİK NUMARALARI ÜZERİNDEN İLAÇ YAZILDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Duruşmada söz alan sanık A.D.’nin avukatı Emre Çağlayan ise duruşmada tutuksuz yargılanan doktorun sekreteri olan ve yaklaşık 10 aydır tutuklu olan tıbbi sekreteri A.D.’nin durumuna bakılınca bunun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu. Çağlayan ayrıca dava sanıklarından doktor R.Ö.’nün el konulan cep telefonundaki Whatsapp yazışmalarına bakılınca birçok kişiye sadece kimlik numaraları üzerinden ilaç yazıldığının tespit edildiğini ileri sürdü.

TUTUKLU SANIKLAR YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI İLE TAHLİYE ADİLDİ

Mahkeme heyeti sanıkların tanık ifadelerine karşı beyanlarını aldı. Tutuklu sanıklardan Ö.K., sattığı uyuşturucu haptan kişisel bir menfaat elde etmediğini bir tanıdığının eczaneye olan ilaç borcunu ödediğini iddia ederek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti duruşma sonunda ara kararını açıkladı. Mahkeme tutuklu sanıklar A.D., Ö.K. ve İ.T.’nin yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine diğer tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol şartlarının devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

