Rusya ve Ukrayna arasında ilan edilen geçici ateşkesin ilk gününde tansiyon yeniden yükseldi. 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında duyurulan ve 3 gün sürmesi planlanan ateşkes, taraflar arasında karşılıklı suçlamalara sahne oldu.

UKRAYNA: 51 AYRI İHLAL TESPİT EDİLDİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, günün ilk saatlerinden itibaren 51 ayrı ateşkes ihlali tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, Rus güçlerinin farklı bölgelerde saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.

RUSYA: MEVZİLERİMİZ HEDEF ALINDI

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın ateşkese rağmen insansız hava araçları ve topçu saldırıları düzenlediğini öne sürdü. Rus tarafı, kendi mevzilerinin hedef alındığını iddia etti.

Ateşkes, Donald Trump tarafından yapılan çağrının ardından 9-10-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde ilan edilmişti.

DAHA ÖNCE DA YAŞANMIŞTI

Bölgede daha önce de benzer bir girişim Paskalya döneminde yapılmış, ancak taraflar o süreçte de yaklaşık 2 bin ihlal yaşandığını öne sürerek birbirini suçlamıştı. Yeni ateşkes süreci de karşılıklı açıklamalarla daha ilk günden kırılgan bir görüntü sergiledi.

