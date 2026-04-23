BMW’nin amiral gemisi lüks sedan modeli BMW 7 Serisi yenilendi. Şimdiye kadarki en kapsamlı makyajdan geçirilen 7 Serisi Neue Klasse tasarım çizgisi ve teknolojisine öncülük ediyor.

Yedinci nesline giren yeni BMW 7 Serisi, BMW tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı model güncellemesini aldı. BMW’nin amiral gemisi olan model Neue Klasse'den gelen teknolojilerin mevcut modellere entegrasyonunda öncü rol üstleniyor.

Yeni 7 Serisi içten yanmalı ve elektrikli motorları destekleyen CLAR platformunu kullanmaya devam ediyor. Modelin ön tarafında önce gündüz farları, LED ışık şeridiyle çevrelenmiş olan dev böbrek ızgaraya bağlanırken, ana farlar yan hava girişlerine gizlenmiş.



BMW Individual Iconic Glow Kristal Ön Farlar, kristal cam elementler ve elmas kesimli yapılar, ışığın yüzeylerde kırılarak daha sofistike bir görünüm sunmasını sağlıyor. Matrix uzun far teknolojisiyle 600 metreye kadar aydınlatma mesafesi sunuyor.

BMW 7 Serisi yenilendi / Fotoğraf: BMW resmi X hesabı

BÜYÜK DEĞİŞİM İÇ MEKANDA

Yeni 7 Serisi, iX3 ve i3 modellerinde gördüğümüz Panoramic iDrive sistemini kullanıyor. Ön cam boyunca uzanan Panoramic Vision ekranına ek olarak, 17.9 inçlik multimedya ekranı, yolcu tarafında ise 14.6 inçlik ayrı bir ekran yer alıyor.

Arka koltukta ise BMW’nin 31.3 inçlik 8K “sinema ekranı” artık dokunmatik ve Zoom görüşmelerini desteklerken HDMI bağlantısı sunuyor. Ayrıca 36 hoparlörlü, 1925 watt gücünde Bowers&Wilkins ses sistemi yer alıyor.

Neue Klasse’den alınan bu tasarım, işlem gücünü önceki nesle göre 20 kat artırıyor. Ayrıca yaklaşık 610 metre azaltılan kablolama ile yüzde 30 hafifletilmiş.

BMW 7 Serisi yenilendi / Fotoğraf: BMW resmi X hesabı

MOTOR SEÇENEKLERİ

BMW 7 Serisi’nde içten yanmalı modeller 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motorların versiyonları yer alıyor.

48V mild hibrit destekli BMW 740 xDrive, toplamda 394 beygir güç ve 580 Nm tork üretiyor. Akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi xDrive, 8 ileri Steptronic şanzıman ile birleşiyor.

İ7’DE 720 KİLOMETREYE VARAN MENZİL

BMW i7 ise çift motorlu ve dört çeker iki farklı versiyonla satışa sunulacak.

Giriş versiyon i750 xDrive, 449 beygir güç ve 0-100 km/sa hızlanmasını 5.3 saniyede tamamlıyor.

i760 xDrive ise, 536 beygir güçle 0’dan 100 km/sa hıza sadece 4.6 saniyede çıkabiliyor.

Yeni nesil silindirik bataryalar enerji yoğunluğunu yüzde 20 artırırken, batarya kapasitesi 112.5 kWsa’e çıktı. 720 kilometreye varan menzil vadedilirken, 250 kW hızlı şarj desteğiyle yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 28 dakika doluyor.

BMW 7 Serisi yenilendi / Fotoğraf: BMW resmi X hesabı

TÜRKİYE’YE NE ZAMAN GELECEK?

Büyük bir makyaj geçiren yeni 7 Serisi’nin üretimi temmuz ayında başlayacak. 2026’nın üçüncü çeyreğinde Türkiye pazarına girmesi beklenen modelin fiyatı henüz belli değil.

Mevcut modellerin fiyatları ise şöyle;

BMW 740d xDrive Pure Excellence - 20.362.500 TL

BMW 740d xDrive M Excellence - 21.391.800 TL



BMW i7 xDrive60 Pure Excellence - 13.845.400 TL

BMW i7 xDrive60 M Excellence - 14.354.000 TL

BMW i7 xDrive60 M - 15.614.800 TL

