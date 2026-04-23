Renault’nun C-SUV segmentindeki tamamen elektrikli temsilcisi Scenic E-Tech Elektrikli, Türkiye’de satışa sunuldu. İşte lansmana özel indirimli fiyatla sunulan Scenic E-Tech’in tüm teknik özellikleri…

Renault, C-SUV segmentindeki tamamen elektrikli modeli Scenic E-Tech’i Türkiye’de satışa sundu. 2024 yılında “Car of the Year” (Avrupa’da Yılın Otomobili) seçilen Renault Scenic E-Tech, ilk olarak sadece Esprit Alpine donanım seviyesinde satılıyor.

Renault’nun yeni tasarım dilini yansıtan model, 4,47 metre uzunluk, 1,86 metre genişlik ve 2,78 metre aks mesafesiyle, iç mekânda maksimum yaşam alanı oluşturuyor.

Gizli kapı kolları ile aerodinamik tasarıma sahip olan modelde 20 inç jantlara yer verilmiş. Ön bölümde konumlandırılan yeni Nouvel’R logo ve Renault’nun imzası haline gelen ışık tasarımı, modele güçlü bir kimlik kazandırıyor.

Model; Yıldız Siyah, Mineral Gri, Saten Mineral Gri (Esprit Alpine donanıma özel, yıldız siyah tavan ile birlikte) ve Sedef Beyaz olmak üzere dört farklı gövde rengiyle tercih edilebiliyor.

TEKNOLOJİK İÇ MEKAN

Scenic E-Tech Elektrikli’nin kabini, geniş, ferah ve yüksek konforlu bir yaşam alanı sunuyor. CMF-EV platformunun sunduğu düz zemin mimarisi ve 2,78 metrelik aks mesafesi ile arka koltukta geniş diz ve baş mesafesi sağlıyor.

278 mm diz mesafesi ve 545 litrelik bagaj hacmiyle model kalabalık aileler için ideal bir çözüm sunuyor. Arka koltuklar katlandığında bagaj hacmi 1.670 litreye kadar ulaşıyor.

Renault’nun Rafale modelinde de bulunan Opaklaşma Özellikli Solarbay Panoramik Cam Tavan bu modelde de yer alıyor. Sistem, ışık ve ısı yönetimini optimize ederek hem yaz hem kış aylarında konfor sağlıyor. Geleneksel perde sistemlerine göre daha hafif olması sayesinde verimliliğe de katkıda bulunuyor.

Renault’nun “Living Light” adını verdiği ortam aydınlatması 48 farklı renk seçeneğiyle kabin atmosferi kişiselleştirilebiliyor.

Google entegre OpenR Link multimedya sistemi, Android Automotive OS tabanlı yapısıyla sezgisel ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Google Haritalar ile entegre çalışan elektrikli rota planlama özelliği, şarj duraklarını, trafik durumunu, hava koşullarını ve batarya seviyesini analiz ederek en verimli güzergahı oluşturuyor.

Google Play üzerinden indirilebilen birçok uygulama desteği sunan sistem; müzik, oyun, haber ve yolculuk planlama gibi içeriklerle araç içi deneyimi zenginleştirirken, kablosuz güncelleme (OTA) altyapısına sahip.

TEK MOTOR SEÇENEĞİ

Scenic E-Tech, 160 kW (220 hp) güç ve 300 Nm tork üreten tek motor seçeneğiyle sunuluyor.

87 kWh batarya kapasitesiyle 604 km’ye (WLTP) kadar menzil vadeden modelde, batarya ön koşullandırma sistemi, Google Haritalar entegrasyonu sayesinde şarj noktalarına yaklaşırken bataryayı ideal sıcaklığa getirerek şarj süresini optimize ediyor. Araç, 150 Kw’ye kadar DC hızlı şarj desteğine sahip.

SÜRÜŞ DESTEK VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Araç, 29 adet gelişmiş sürüş destek sistemiyle donatılmış. Aktif sürüş desteği; adaptif hız sabitleyici, dur-kalk fonksiyonu ve şerit ortalama özelliklerini bir araya getirerek özellikle otoyol ve yoğun trafik koşullarında yarı otonom sürüş deneyimi sağlıyor. Sistem, harita verileriyle entegre çalışarak hız limitlerini algılıyor ve aracın hızını yol koşullarına göre otomatik olarak optimize edebiliyor.

TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Scenic, Türkiye’de 3.490.000 TL liste fiyatıyla konumlanırken, lansmana özel 3.300.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası