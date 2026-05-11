Sinpaş YTS, tasarruf sahiplerine yönelik geliştirdiği Sinpaş YTS mobil uygulaması ve çalışanlara özel YTS CONNECT uygulaması ile hem müşteri, hem çalışan tarafında hız, kolaylık ve uçtan uca deneyim sunuyor. Çalışanlara yönelik uygulama; izin, masraf, mesai ve eğitim süreçlerini tek tıkla erişilebilir kılarken, tasarruf sahiplerine sunduğu dijital çözümlerle finansal süreçleri hızlandırırken deneyimi tamamen kişiselleştiriyor. Teknolojiyi iş süreçlerinin kalbine yerleştiren Sinpaş YTS, bu sayede tüm süreçleri yeniden tasarlıyor.

Tasarrufa dayalı faizsiz finansman alanında faaliyet gösteren Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı (Sinpaş YTS), geliştirdiği dijital çözümlerle hem müşteri deneyimini hem de çalışan süreçlerini baştan sona yeniden tasarlıyor. Şirket; Sinpaş YTS mobil uygulaması ile tasarruf sahiplerine finansal süreçlerini tek platformdan yönetme imkânı sunarken, çalışanlara özel geliştirilen YTS CONNECT uygulaması ile çalışan deneyimini tamamen dijital bir yapıya dönüştürüyor. Bu çift yönlü yaklaşım, Sinpaş YTS’yi sektörde “uçtan uca dijital deneyim” sunan güçlü bir konuma taşıyor. Bu kapsamda geliştirilen mobil uygulama, Sinpaş YTS’nin “zamanın değerini bilen, hızlı ve pratik çözümler sunan” hizmet anlayışını güçlendiriyor.

TESLİMAT DAHİL TÜM SÜREÇLER TEK UYGULAMADA

Sinpaş YTS müşteri uygulaması, tasarruf sahiplerine başvurudan teslimatın sonuna kadar tüm süreci tek bir platform üzerinden yönetme imkânı tanıyor. Kullanıcılar uygulama aracılığıyla ödeme planlarını kolayca görüntüleyebiliyor, taksitlerini anlık olarak takip edebiliyor ve ödemelerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda teslimat sürecini şeffaf biçimde izleyerek tüm aşamalardan haberdar olabiliyorlar.

Tasarruf sahipleri, geliştirilen dijital altyapı ile ev, araba ve iş yeri edinimine yönelik finansal planlarını dijital ortamda uçtan uca yönetebiliyor. Bu geliştirme sayesinde uygulama, tasarrufa dayalı faizsiz finansman modelinde teslimat süreci dahil olmak üzere uçtan uca dijital yönetim sunan nadir çözümlerden biri olarak öne çıkıyor.

YTS CONNECT İLE ÇALIŞAN DENEYİMİNDE HIZ VE VERİMLİLİK

Sinpaş YTS’nin çalışanlara özel geliştirdiği YTS CONNECT mobil uygulaması, kurum içi tüm operasyonları tek bir mobil uygulamada topluyor. Uygulama sayesinde çalışanlar izin ve mesai işlemlerini kolayca yönetebiliyor, masraf süreçlerini hızlıca takip edebiliyor, eğitim ve gelişim adımlarını dijital ortamda sürdürebiliyor ve kurumsal dokümanlara anında erişebiliyor.

Tüm bu işlemler tek bir platform üzerinden pratik şekilde gerçekleştirilebildiği için çalışanlar zaman kaybetmeden süreçlerini tamamlayabiliyor, bu da kurum genelinde operasyonel verimliliğin artmasına katkı sağlıyor.

Sinpaş YTS, dijitalleşme yaklaşımını çalışan deneyimiyle birlikte ele alırken; sektörde ilk olarak pazar gününe ek pazartesi gününü de tatil uygulamasına dahil ederek çalışan dostu yaklaşımını somut adımlarla destekliyor. Bu uygulama, çalışanların iş-yaşam dengesini güçlendirmeyi ve günlük hayatlarını kolaylaştırmayı odağına alan yaklaşımın güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAGİM Bereket Emeklilik'ten kadınlara özel iki yeni BES planı

"TEKNOLOJİ İLE ZAMANI GERİ KAZANDIRIYORUZ"

Sinpaş YTS, dijital dönüşüm stratejisini iş süreçlerinin merkezinde konumlandırıyor. Zamanın değerini bilen, hızlı ve pratik çözümler sunan bir anlayışla tüm süreçleri tek bir teknolojik platformda birleştiren şirket hem çalışan hem de müşteri deneyimini bütünsel bir bakış açısıyla yönetiyor. Sinpaş YTS Genel Müdürü Merve Onarlı, geliştirilen dijital ekosistemi şu sözlerle değerlendirdi: “Biz teknolojiyi sadece dijitalleşmek için değil, zamanı daha verimli kullanmak için konumlandırıyoruz. Müşteri uygulamamız ile tasarruf sahiplerimize teslimat dahil tüm süreci şeffaf ve yönetilebilir hale getirirken, YTS CONNECT ile çalışanlarımızın iş süreçlerini hızlandırıyoruz. Amacımız hem içerde hem dışarda hayatı kolaylaştıran, zaman kazandıran ve deneyimi sadeleştiren bir sistem kurmak.”

Sinpaş YTS, geliştirdiği bu iki ayrı mobil uygulama ile müşterilere hız, güven ve kontrol sağlarken, çalışanlara da verimlilik ve kullanım kolaylığı sunuyor. Böylece teknoloji yatırımlarını doğrudan deneyime dönüştüren bir yapı ortaya koyuyor. Şirket hem tasarruf sahiplerine hem de çalışanlarına değer katan yaklaşımıyla, faizsiz finansman sektöründe dijitalleşmeye yön veren kurumlar arasında konumlanıyor.