Dayının bir anlık ihmali 9 yaşındaki yeğeninin sonu oldu!
Aydın'da bir adam çalışır vaziyette bıraktığı çapa makinesinin yanından ayrılınca 9 yaşındaki yeğeni feci şekilde can verdi.
- Olay, Kuyucak ilçesine bağlı Yaylalı Mahallesi'nde meydana geldi.
- A.İ. isimli şahsın bahçede çalışır vaziyette bıraktığı çapa makinesinin yanından kısa süreliğine ayrıldığı belirtildi.
- Makinenin başına gelen 9 yaşındaki yeğeni Hakan Candan, iddiaya göre makineyi vitese taktı.
- Hareket eden çapa makinesine ayağını kaptıran küçük çocuk ağır yaralandı.
- Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hakan Candan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
- Olayla ilgili dayı A.İ. ifadesinin alınması için karakola götürüldü.
Feci olay Kuyucak ilçesine bağlı Yaylalı Mahallesi'nde meydana geldi. A.İ. bahçede çalışır vaziyette bıraktığı çapa makinesinin yanından kısa süreliğine ayrıldı.
Konya'da korkunç ölüm! Çapa makinesine kolunu ve bacağını kaptıran genç öldü
YEĞENİ ÇAPA MAKİNESİNE KAPILDI
Bu sırada makinenin başına gelen yeğeni Hakan Candan (9), iddiaya göre makineyi vitese taktı. Hareket eden çapa makinesine ayağını kaptıran küçük çocuk ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bağ evinde feci ölüm! 90 yaşındaki adın cansız bedeni bulundu
TALİHSİZ ÇOCUK KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hakan Candan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından küçük çocuğun bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili dayı, jandarma ekipleri tarafından ifadesinin alınması için karakola götürüldü.