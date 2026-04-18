Manisa’da tek katlı bir bağ evinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese giden ekipler yangını kontrol altına alırken yalnız yaşadığı öğrenilen 90 yaşındaki Şükrü Özdil'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yangın, Alaşehir ilçesine bağlı Piyadeler Mahallesi'ndeki bir bağ evinde meydana geldi. Şükrü Özdil'in (90) yaşadığı evden yükselen dumanları gören komşuları hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ile sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bağ evinde feci ölüm! 90 yaşındaki adın cansız bedeni bulundu

YAŞLI ADAM CANINDAN OLDU

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evde tek başına yaşayan Şükrü Özdil'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Feci olayı anlatan Piyadeler Mahalle Muhtarı İsa Bilgiç, "Şükrü amcamız tek başına yaşayan vatandaştı. Çoluğu çocuğu arada gelir giderlerdi. Şükrü amcam bir saat önce kahvenin önündeymişmiş, evinde ne yaptığını bilen yok, yangını gören yok. Allah mekanını cennet etsin. Evi yandı. Biz yangını duyar duymaz geldik. Ama Şükrü amcamızın evde olduğunu bilen yoktu. Kimisi kahvede dediler, kimisi yola çıktı dediler, ama Şükrü amcam da evdeymiş" dedi.

