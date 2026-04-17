Tokat'ta Zübeyde Şimşek, komşusunun evinde çıkan yangını görünce yardım etmek için içeriye girdi. Şimşek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

12 Nisan tarihinde Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Melikgazi Mahallesi'nde bulunan S.G.’ye ait iki katlı evde, kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tokat’ta acı olay! Yangından komşusunu kurtarmak isterken öldü

BAYGIN BULUNDU

Evden yükselen dumanları fark eden komşu Zübeyde Şimşek durumu kontrol etmek için evin arka kapısını kırıp, içeri girerek ev sahibine yardımcı olmak istedi. Evde bir kişinin olabileceği ihtimali üzerine yoğun dumanın bulunduğu yapıya giren itfaiye ekipleri, yaptıkları aramada baygın haldeki komşu Zübeyde Şimşek’e ulaştı.

Zübeyde Şimşek

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zübeyde Şimşek daha sonra Kayseri’deki bir hastaneye sevk edildi. Şimşek yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

