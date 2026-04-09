Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlık iddialarına tepki göstererek, sorunların bireysel değil sistematik olduğunu ve belediyeciliğin bir şehrin haysiyetini korumak olduğunu vurguladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısında CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlak dışı görüntülere tepki gösterdi. “Belediyelerden akan cerahatin ortada” olduğunu dile getiren Arıkan, ahlaksızlığın artık belediyelerin koridorlarına, makam odalarına sirayet eder hâle geldiğini söyledi.

Saadet lideri Arıkan “Bu mesele, üç beş kişinin hatası diyerek geçiştirilemez. Ortada bireysel bir hata değil, topyekûn kokuşmuş bir sistem problemi var. Çok özür dileyerek, affınıza sığınarak söylüyorum, bizim Millî Görüş olarak 30 yıl önce kapısına ‘Rüşvet alan da veren de melundur’ yazdığımız belediye makamlarını bugün pavyona çevirdiler. Hâlbuki; Belediyecilik demek, sadece kaldırım taşı döşemek, sosyal yardım dağıtmak değildir. Belediyecilik, bir şehrin haysiyetini korumaktır” dedi.

AYAKLARI YERE BASMIYOR

Bu arada CHP lider Özgür Özel, ara seçim için siyasi parti turlarına dün Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan’ı ziyaretle devam etti. Özel’in “ara seçim” talebine İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan tepki geldi. Dervişoğlu, grup toplantısında “Sonuç alınamayacak hamlelerle milletin umudunu kabartıp sonra o umutları söndürmek, doğru iş değildir. Ayakları yere basmayan çıkışlar, muhalefetin gücünü ve ağırlığını azaltır. Sonuç üretemeyen iddialar, sonuç getiremeyen iddialar, milletin siyasete olan güvenini de zedeler” eleştirisinde bulundu.

