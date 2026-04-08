CHP'de 'genel başkan' tartışması büyüyor. Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı ifade parti içinde krize yol açarken, İl Başkanı Hikmet Saatçı’dan sert tepki geldi.

BERAT TEMİZ / ANKARA - CHP’de 'arınma' bildirisine imza atan vekillerden Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın Kemal Kılıçdaroğlu için “Genel Başkanımız” diye bahsetmesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, yazılı açıklama yaparak Yıldız’a sert ifadelerle tepki gösterdi. Saatçı, Kılıçdaroğlu’nun “Genel Başkanımız” olarak anılmasının ciddi bir sorumsuzluk olduğunu söyledi. Görev ve unvanların mevcut gerçekliğe uygun şekilde kullanılmasının esas olduğunu vurgulayan Saatçı, “CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel'dir. Aydın Milletvekili Sayın Hüseyin Yıldız'ın yaptığı paylaşımda, önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘genel başkanımız’ olarak anılması, basit bir dil sürçmesi olarak geçiştirilemeyecek kadar ciddi bir sorumsuzluktur. Partimizin hiçbir temsilcisinin kamuoyunu yanıltacak, parti hiyerarşisini görmezden gelecek bir dil kullanma lüksü yoktur” dedi.

“KİMSENİN KİMSEYE AYAR VERMEYE HAKKI YOKTUR”

Saatçı’nın kendisine yönelik sözlerine cevap veren Yıldız ise “Ben, CHP’nin geçmişten bugüne görev yapmış tüm Genel Başkanlarını ‘Genel Başkanım’ diye anmayı bir nezaket, bir vefa ve bir parti terbiyesi meselesi olarak görürüm” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Yıldız, “CHP’de kimsenin, partinin günümüze kadar olan Genel Başkanlarına nasıl hitap edileceği üzerinden kimseye ayar vermeye hakkı yoktur. Biz bu partide vefayı da biliriz, terbiyeyi de biliriz, mücadele edenlere saygıyı da biliriz. Dün bu partinin yükünü omuzlayanlara bugün dönüp yokmuş gibi davranmak CHP kültürü değil, olsa olsa siyasi nezaketsizliktir. Bu parti; hafızasını inkâr edenlerin değil, geçmişine sahip çıkıp geleceğini büyütenlerin partisidir. Herkes yerini, dilini ve haddini buna göre ayarlasın” açıklamasında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası