Akbank Gençlik Akademisi, beş yılda yaklaşık 360 bin gence ulaşarak yapay zekâdan girişimciliğe kadar birçok alanda eğitim verdi. Akademi, yeni dönemde başlatacağı “Export Talent Programı” ile gençleri dış ticaret, e-ihracat ve dijital pazarlama gibi alanlarda geleceğin mesleklerine hazırlayacak.

Önder Çelik / İSTANBUL - Akbank’ın beş yıl önce hayata geçirdiği Akbank Gençlik Akademisi yaklaşık 360 bin gence ulaşırken, 400’e yakın etkinlik gerçekleştirdi. Katılımcıların yüzde 60’ını kadınlar oluşturdu. Türkiye’deki 208 üniversitenin tamamına temas eden Akademi, yapay zekâdan girişimciliğe kadar çok katmanlı eğitimler sunuyor. Akademi yeni dönemde ‘Export Talent Programı’ gibi mesleki gelişim ve istihdam odaklı adımlarla etki alanını genişletmeye hazırlanıyor.

Export Talent Programı, hibrit ve 8 haftalık bir programla gençlere; dış ticaret hukuku, akreditif süreçleri, e-ihracat, dijital pazarlama, lojistik ve küresel marka yönetimi gibi alanlarda eğitim sunacak. Banka 11-15 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği Akbank Gençlik Haftası ile gençlere interaktif etkinlikler de sunacak.

Mesleklerin beşte birinin 2030’a kadar değişeceğini ifade eden Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, iş piyasasının ihtiyaçlarıyla üniversitelerin verdiği eğitim arasında bir boşluk olduğunu söyledi. Geçmişe göre daha zor bir dönemde olunduğunu anlatan Oğuz, şöyle konuştu: Eskiden değişim 100 yılda oluyordu şimdi 3-5 senede... Dolayısıyla bizim konvansiyonel eğitim öğretim sisteminin bu çok hızlı değişen iş piyasasına adapte olması kolay değil. Okuldan çıkarken edinmiş olduğunuz bilgi seviyesiyle iş hayatının sizden talep ettiği donanım arasında farklar var. İşte biz bu farkı kapatmaya geldik.

