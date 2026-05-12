İhracata yeni yetenekler kazandıracak! Akbank Gençlik Akademisi beş yılda 360 bin kişiye ulaştı
Akbank Gençlik Akademisi, beş yılda yaklaşık 360 bin gence ulaşarak yapay zekâdan girişimciliğe kadar birçok alanda eğitim verdi. Akademi, yeni dönemde başlatacağı “Export Talent Programı” ile gençleri dış ticaret, e-ihracat ve dijital pazarlama gibi alanlarda geleceğin mesleklerine hazırlayacak.
- Akademi, yapay zekâdan girişimciliğe kadar çok katmanlı eğitimler sunmaktadır.
- Yeni dönemde 'Export Talent Programı' ile mesleki gelişim ve istihdam odaklı adımlar atılacaktır.
- 'Export Talent Programı' hibrit ve 8 haftalık olup dış ticaret hukuku, akreditif süreçleri gibi alanlarda eğitim verecektir.
- Akbank, 11-15 Mayıs tarihlerinde Akbank Gençlik Haftası ile gençlere interaktif etkinlikler sunacaktır.
- Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, iş piyasası ihtiyaçları ile üniversite eğitimleri arasında bir boşluk olduğunu belirtmiştir.
Önder Çelik / İSTANBUL - Akbank’ın beş yıl önce hayata geçirdiği Akbank Gençlik Akademisi yaklaşık 360 bin gence ulaşırken, 400’e yakın etkinlik gerçekleştirdi. Katılımcıların yüzde 60’ını kadınlar oluşturdu. Türkiye’deki 208 üniversitenin tamamına temas eden Akademi, yapay zekâdan girişimciliğe kadar çok katmanlı eğitimler sunuyor. Akademi yeni dönemde ‘Export Talent Programı’ gibi mesleki gelişim ve istihdam odaklı adımlarla etki alanını genişletmeye hazırlanıyor.
Alışılmışın dışında kazanç kapısı sağlıyor! “Buna maaş mı veriliyor?” dedirten en tuhaf meslekler
Export Talent Programı, hibrit ve 8 haftalık bir programla gençlere; dış ticaret hukuku, akreditif süreçleri, e-ihracat, dijital pazarlama, lojistik ve küresel marka yönetimi gibi alanlarda eğitim sunacak. Banka 11-15 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği Akbank Gençlik Haftası ile gençlere interaktif etkinlikler de sunacak.
Mesleklerin beşte birinin 2030’a kadar değişeceğini ifade eden Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, iş piyasasının ihtiyaçlarıyla üniversitelerin verdiği eğitim arasında bir boşluk olduğunu söyledi. Geçmişe göre daha zor bir dönemde olunduğunu anlatan Oğuz, şöyle konuştu: Eskiden değişim 100 yılda oluyordu şimdi 3-5 senede... Dolayısıyla bizim konvansiyonel eğitim öğretim sisteminin bu çok hızlı değişen iş piyasasına adapte olması kolay değil. Okuldan çıkarken edinmiş olduğunuz bilgi seviyesiyle iş hayatının sizden talep ettiği donanım arasında farklar var. İşte biz bu farkı kapatmaya geldik.