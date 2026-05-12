Sağlık Bakanlığı, hantavirüs şüphesiyle izlenen Hollanda bandıralı yolcu gemisinden Türkiye’ye getirilen 3 Türk vatandaşının karantinaya alındığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

ESMA ALTIN- Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı yolcu gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye’ye ulaştığını söyledi.

Bakanlıktan gazetemize özel yapılan açıklamada, 3 vatandaşın karantinaya alındığı ve 42 boyunca kendi evlerinde karantina altında kalarak durumlarının takip edileceği belirtildi.

Ayrıca 3 kişiden de test için sürüntü örneği alındığı, sonuçların çok kısa sürede açıklanacağı ifade edildi. Türk yolcuların hiçbirinde hastalığa karşı herhangi bir semptom gözlenmediği, sağlık durumlarının normal seviyede seyrettiği ve durumlarının iyi olduğunu kaydedildi.

Türkiye'ye getirilen üç vatandaşın testi negatif: Evde kritik 42 gün

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hollanda bandralı lüks yolcu gemisi MV Hondius, 1 Nisan’da Arjantin'in Ushuaia Limanı'ndan hareket etmişti. Gemide, 11 Nisan'da 70 yaşındaki bir Hollandalı hayatını kaybetmiş, 13-16 Nisan tarihlerinde Afrika'nın batısındaki Tristan da Cunha, Erişilmez Ada ve Bülbül Adası ziyaretlerinde 6 yolcunun daha gemiye binmesiyle bu tarihlerdeki kayıtlara göre toplam 180 yolcu ve mürettebat olduğu belirtilmişti.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Hantavirüs gemisi hareket etti! Yeni rotası belli oldu

Gemi, Santa Elena'ya geldiğinde 30 kadar yolcu burada inmiş, hayatını kaybeden yolcunun cesedi ve semptom bulunan Hollandalı eşi de gemiden tahliye edilmişti. Johannesburg'a giden Hollandalı kadın 26 Nisan'da ölmüştü. İngiliz vatandaşı olan ve semptom gösteren bir erkek yolcu da yanındaki ABD'li arkadaşı ile birlikte 27 Nisan'da gemiden indirilmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2 Mayıs'ta geminin, Cabo Verde'de (Yeşil Burun Adaları) olduğu sırada hantavirüs vakalarının gemide görüldüğünü açıklamış ve 3 Mayıs'ta bir Alman kadın yolcunun hayatını kaybetmesiyle bu gemide seyahat edip virüsten ölenlerin sayısı 3'e çıkmıştı.

Türkiye'ye getirilen üç vatandaşın testi negatif: Evde kritik 42 gün

Cabo Verde yetkililerinin geminin yanaşmasına ve herhangi bir kişinin inmesine izin vermemesi üzerine DSÖ ve İspanya arasında yapılan görüşmeler sonrasında 5 Mayıs'ta yolcuların indirilmesi için MV Hondius'un, Tenerife'ye getirilmesine karar verilmişti. Gemi, İspanya'nın güneydoğusunda yer alan Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'na getirildi ve yolcular limandan havalimanına tahliye edildi.

ÖNERİLEN HABERLER HABERLER Ruhi Çenet hantavirüse mi yakalandı? Testi pozitif iddiaları tedirginliğe neden oldu

KEMİRGENLERDEN BULAŞIYOR

Hantavirüs, genellikle kemirgenlerin dışkı ve idrarıyla bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Uzmanlar, yolcuların Güney Amerika'da vahşi hayat alanlarını ziyaretleri sırasında virüse maruz kalmış olabileceğini tahmin ediyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası