İstanbul Valiliği, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na yönelik molotoflu saldırının faili Ürdünlü Esraa Mohammad Awad Aljamal hakkında sosyal medyada yer alan "kötü muamele" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Valilik, hapis cezası alan şahsın tahliyesinin ardından sınır dışı işlemleri için gözaltına alındığını ancak yurt dışı çıkış yasağı sebebiyle serbest bırakıldığını bildirdi. Açıklamada, Gazze hassasiyeti kullanılarak yapılan paylaşımların manipülasyon amacı taşıdığı vurgulandı.

İstanbul Valiliği, çeşitli sosyal medya mecralarında “Gazze soykırımına karşı vicdani bir tepki göstermek amacıyla ABD konsolosluğu önünde sesini duyurmaya çalışan Esraa ve ailesine hukuka ve insan haklarına aykırı muamele” şeklinde haber ve paylaşımların, manipülasyon amacı taşımakta olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplumumuzun tamamının Filistin - Gazze konusundaki net duruşu ve tavrı, tüm dünya tarafından bilinmektedir. Bu duruş ve tavır, kamu kurumlarının da meseleye bakış açısını ve davranış şeklini belirlemektedir. Ancak terör devleti İsrail’in Filistin - Gazze konusunda alçakça uyguladığı soykırım ve katliamlara gösterilecek tepkilerin, ülkemizi uluslararası mecrada güç duruma düşürmemesi de hayati önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki; ülkemizde bulunan tüm yabancı misyon temsilciliklerinin güvenliği, devletimizin sorumluluğu - güvencesi altındadır.

MOLOTOFLU SALDIRININ ŞÜPHELİSİ

Bahse konu olan Ürdün vatandaşı Esraa Mohammad Awad ALJAMAL, 16.09.2025 tarihinde ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na yönelik düzenlenen molotoflu saldırı olayı şüphelisi olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18.09.2025 tarihinde yakalanmış ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLMİŞ

Esraa Mohammad Awad ALJAMAL, 21 Nisan 2026 tarihinde İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme' suçundan 4 yıl 2 ay, 'Mala Zarar Verme Suçundan' ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Mahkeme, hükmün açıklanmasını ileri bir tarihe ertelemiş olup, bu karar sonrasında söz konusu şahıs, Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nden tahliye edilmiştir.

Esraa Mohammad Awad ALJAMAL tahliye işleminin ardından İçişleri Bakanlığı’nın 2019/5 sayılı genelgesinin 8/2. Maddesi gereği sınır dışı iş ve işlemleri için Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği tarafından saat 23.45 sıralarında teslim alınmıştır. Yapılan kontrollerin ardından mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu belirlenen Esraa Mohammad Awad ALJAMAL, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bilgi verilerek Ümraniye Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliğince serbest bırakılmış olup şahıs hakkında adli süreç takip edilmektedir."

