Muğla'nın Bodrum ilçesi, dünyanın önde gelen lüks yolcu gemilerinden Malta bayraklı "Four Seasons 1"i ağırlıyor. 400 milyon euroluk gemi, Bodrum'dan Çeşme'ye geçecek.

Yunanistan'ın Agios Nikolaos Limanı'ndan hareket eden 207 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne yanaştı.

Gemide çoğunluğu ABD vatandaşı olmak üzere toplam 143 yolcu ile 228 mürettebat olduğu bildirildi. 400 milyon euro değerindeki gemi, gece saatlerinde İzmir’in Çeşme Limanı’na hareket edecek.

