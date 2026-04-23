ABD'nin deniz ablukası devam ederken İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el koydukları operasyonların görüntülerini servis etmişti. Tahran'ın bu hamlesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'nda İran'dan petrol taşıyan M/T Majestic X gemisinin ele geçirildiğini duyurdu.

ABD, İran ile bağlantılı tanker ve gemilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

ABD'DEN HİNT OKYANUSU'NDA OPERASYON

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin İran'dan petrol taşıyan ve yaptırım uygulanan bayraksız "M/T Majestic X" gemisine Hint Okyanusu'nda ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) sorumluluk alanında operasyon gerçekleştirdiği ifade edildi.

Hint Okyanusunda sıcak saatler: ABD, İrandan petrol taşıyan gemiye el koydu

İRAN'A MADDİ DESTEK SAĞLAYAN GEMİLER HEDEFTE

ABD askerlerinin gemiye çıktığı aktarılan açıklamada, "Uluslararası sular, yaptırım uygulanan aktörler tarafından kalkan olarak kullanılamaz. Savunma Bakanlığı, yasa dışı aktörlerin ve gemilerinin denizcilik alanında manevra özgürlüğünü engellemeye devam edecektir. Yasa dışı ağları bozmak ve İran'a maddi destek sağlayan gemileri nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler engellemek için faaliyetlerimize devam edeceğiz" denildi.

ABD'nin bu hamlesi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el koydukları operasyonların görüntülerini servis etmesinin ardından geldi. Görüntülerde, DMO güçlerinin botlarla gemilere yaklaştığı ve silahlı DMO askerlerinin gemilerin kontrolünü ele geçirdiği görüldü.

DMO, 2 FARKLI GEMİYE OPERASYON DÜZENLEMİŞTİ

DMO’dan daha önce yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el konulduğu belirtilerek şu ifadeler kullanılmıştı:

"MSC-Francesca (siyonist rejimle bağlantılı) ve ‘Epaminondas' adlı 2 farklı gemi, gerekli izinler olmadan ve deniz güvenliği sistemlerini manipüle ederek seyir güvenliğini tehlikeye attıkları için DMO Deniz Kuvvetleri tarafından durdurulmuş ve İran kıyılarına yönlendirilmiştir"

