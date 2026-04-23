Hint Okyanusu'nda sıcak saatler: ABD, İran'dan petrol taşıyan gemiye el koydu
ABD'nin deniz ablukası devam ederken İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el koydukları operasyonların görüntülerini servis etmişti. Tahran'ın bu hamlesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'nda İran'dan petrol taşıyan M/T Majestic X gemisinin ele geçirildiğini duyurdu.
- ABD güçleri, İran'dan petrol taşıyan ve yaptırım uygulanan bayraksız 'M/T Majestic X' gemisine Hint Okyanusu'nda operasyon düzenledi.
- ABD Savunma Bakanlığı, uluslararası suların yaptırım uygulanan aktörler tarafından kalkan olarak kullanılamayacağını belirtti.
- ABD, yasa dışı ağları bozmak ve İran'a maddi destek sağlayan gemileri engellemek için faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.
- Bu operasyon, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) Hürmüz Boğazı'nda 2 gemiye el koyduğu operasyonların ardından geldi.
- DMO, 'MSC-Francesca' ve 'Epaminondas' adlı 2 gemiyi, gerekli izinler olmadan ve deniz güvenliği sistemlerini manipüle ederek seyir güvenliğini tehlikeye attıkları gerekçesiyle durdurup İran kıyılarına yönlendirmişti.
ABD, İran ile bağlantılı tanker ve gemilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
ABD'DEN HİNT OKYANUSU'NDA OPERASYON
ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin İran'dan petrol taşıyan ve yaptırım uygulanan bayraksız "M/T Majestic X" gemisine Hint Okyanusu'nda ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) sorumluluk alanında operasyon gerçekleştirdiği ifade edildi.
İRAN'A MADDİ DESTEK SAĞLAYAN GEMİLER HEDEFTE
ABD askerlerinin gemiye çıktığı aktarılan açıklamada, "Uluslararası sular, yaptırım uygulanan aktörler tarafından kalkan olarak kullanılamaz. Savunma Bakanlığı, yasa dışı aktörlerin ve gemilerinin denizcilik alanında manevra özgürlüğünü engellemeye devam edecektir. Yasa dışı ağları bozmak ve İran'a maddi destek sağlayan gemileri nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler engellemek için faaliyetlerimize devam edeceğiz" denildi.
ABD'nin bu hamlesi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el koydukları operasyonların görüntülerini servis etmesinin ardından geldi. Görüntülerde, DMO güçlerinin botlarla gemilere yaklaştığı ve silahlı DMO askerlerinin gemilerin kontrolünü ele geçirdiği görüldü.
DMO, 2 FARKLI GEMİYE OPERASYON DÜZENLEMİŞTİ
DMO’dan daha önce yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el konulduğu belirtilerek şu ifadeler kullanılmıştı:
"MSC-Francesca (siyonist rejimle bağlantılı) ve ‘Epaminondas' adlı 2 farklı gemi, gerekli izinler olmadan ve deniz güvenliği sistemlerini manipüle ederek seyir güvenliğini tehlikeye attıkları için DMO Deniz Kuvvetleri tarafından durdurulmuş ve İran kıyılarına yönlendirilmiştir"