Anadolu Ajansı • Amasya
Amasya'da acı kaza: 10 aylık bebek can verdi
Amasya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 10 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Amasya'da N.Ö'nün kullandığı otomobil, Amasya-Samsun kara yolu Boğazköy kavşağında E.B. idaresindeki tırla çarpıştı.
10 AYLIK BEBEK CAN VERDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada çarpışmanın etkisiyle otomobilden fırlayan 10 aylık Y.Ö. hayatını kaybetti.
4 KİŞİ YARALANDI
Yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan bebeğin annesi E.Ö, babası B.Ö. ile dedesi S.Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
