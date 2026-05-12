Tüm dünyanın yakından izlediği hantavirüs vakalarına ilişkin soruşturma derinleşirken, Hollandalı çiftin ölümüne uzanan süreçte Arjantin’deki bir çöplük alanının olası kaynak noktası olduğu iddiası dikkat çekti. Yetkililer, Andes tipi hantavirüsün kemirgen kaynaklı bulaş ihtimali üzerinde dururken, nadir de olsa insandan insana geçiş ihtimali de değerlendiriliyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Tüm dünyanın endişeyle takip ettiği hantavirüs vakalarında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Hollandalı kuş gözlemcisi Leo Schilperoord ve eşi Mirjam Schilperoord’un ölümüne yol açan virüsün, Arjantin’deki bir çöplük alanından yayıldığı öne sürüldü.

New York Post’un haberine göre, 70 yaşındaki Leo Schilperoord ve 69 yaşındaki eşi Mirjam Schilperoord, yaklaşık beş ay sürecek Güney Amerika gezileri kapsamında kasım ayında Arjantin’e gitti. İddiaya göre çift, nadir görülen beyaz boğazlı karakarayı gözlemlemek için Ushuaia yakınlarındaki bir çöp depolama alanını ziyaret etti.

Çarpıcı iddia: Hantavirüsün çıkış noktası belli oldu! Virüs Arjantin'den bulaştı

Yetkililer, çiftin burada yaşayan ve Andes türü hantavirüs taşıdığı belirtilen kemirgenlerin dışkısından yayılan virüslü parçacıkları solumuş olabileceğini düşünüyor. Andes tipi hantavirüsün, insandan insana bulaşabilen nadir türlerden biri olduğu ifade ediliyor.

Çift daha sonra MV Hondius adlı yolcu gemisine bindi. Yolculuk sırasında ateş, baş ağrısı ve karın ağrısı şikâyetleri başlayan Leo Schilperoord, 11 Nisan’da gemide hayatını kaybetti. Eşi Mirjam Schilperoord ise Hollanda’ya dönüş yolunda Güney Afrika’da rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Uzmanlar, Andes tipi hantavirüsün nadir de olsa insandan insana bulaşabildiğini belirtirken, virüsün temel kaynağının fare ve sıçan gibi kemirgenler olduğuna dikkat çekiyor.

