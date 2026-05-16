Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Ekrem Dağ, Beşiktaş beraberliğinin ardından özellikle uzatma dakikalarında iptal edilen gole sert tepki gösterdi. İç sahadaki galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirten Dağ, “Beşiktaşlı oyuncular bile şaşırdı” diyerek hakem kararını eleştirirken, yeni sezon için taraftara daha güçlü bir takım sözü verdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son hafta mücadelesinde Çaykur Didi Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk eden ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Çaykur Rizespor'da, yardımcı antrenör Ekrem Dağ maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İÇ SAHADA 6'NCI GALİBİYETİ KOVALIYORDUK"

Karşılaşmanın kazasız ve sakatlık yaşanmadan tamamlanmasının sevindirici olduğunu belirten Ekrem Dağ, iç sahada yakaladıkları galibiyet serisini sürdürmek istediklerini ancak hedeflerine ulaşamadıklarını ifade etti. Dağ, maçın genel değerlendirmesinde, "Hedefimizde evimizde mutlaka kazanma arzumuz vardı. Birinci devre özellikle çok iştahlı, kazanmaya ve taraftarımızı mutlu etmeye odaklı bir takımımız vardı. Bugün evimizde 5'te 5'in ardından 6'ncı galibiyeti kovalıyorduk ancak maalesef olamadı" şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş

UZATMA DAKİKALARINDAKİ İPTAL KARARINA ELEŞTİRİ

Karşılaşmanın uzatma anlarında yaşanan pozisyona da değinen tecrübeli çalıştırıcı, 90+2. dakikada attıkları golün iptal edilmesi kararına tepki gösterdi. İptal kararına anlam veremediklerini vurgulayan Dağ, "Hakem o golü nasıl iptal etti? Beşiktaşlı oyuncuların yüzüne baksanız, onlar bile 'Bu gol nasıl iptal olur?' diye şaşırdı. Gerçekten çocuklar bugün emeklerinin karşılığını alamadı" ifadelerini kullandı.

"ALI SOWE İLE FIRSATLAR YAKALADIK"

Maçın özellikle ilk yarısında baskılı bir oyun sergilediklerini ve santrforları Ali Sowe ile net fırsatlar bulduklarını aktaran Dağ, maçın taktiksel gidişatını şu sözlerle özetledi:

"Üst üste Sowe'un 4-5 tane pozisyonu vardı. Maçı daha erken koparabilirdik. 30. dakikadan sonra oyun biraz daha gitgele sahne oldu. Çok pozisyona girdik, geçiş fırsatları yakaladık ama geri dönüşlerde sorun yaşadığımız için rakibe de fırsatlar verdik ve ilk yarıda kalesinde gol gören taraf olabilirdik. İkinci devrede Beşiktaş tarafından biraz daha riskli hamleler geldi. Onları da tebrik ediyorum, ikinci yarıda iyi mücadele ettiler ve maçı çevirmeye yakınlardı. Onlar da pozisyon ürettiler, oyunun sonlarına doğru bizim de fırsatlarımız oldu."

Ekrem Dağ, basın toplantısını gelecek sezonla ilgili mesaj vererek tamamladı ve taraftarlara yeni sezonda sahada daha iyi bir Çaykur Rizespor olacağının sözünü verdi.

