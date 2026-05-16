Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi transfer yarışına giren başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Benfica’nın golcüsü Vangelis Pavlidis için harekete geçti. Portekiz ekibinin 40 milyon Euro bonservis talep ettiği Yunan yıldızın, Kerem Aktürkoğlu ile yakaladığı uyumu Kadıköy’de de sürdürmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezon planlaması kapsamında forvet bölgesini öncelikli olarak ele alan her iki adayın da, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis ismi üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Vangelis Pavlidis

BENFICA 40 MİLYON TALEP EDİYOR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin listesinde yer alan Yunan golcü için kulübü Benfica 40 milyon Euro değer biçiyor. 27 yaşındaki santrforun Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor. Pavlidis'in de Fenerbahçe'de oynama fikrine sıcak baktığı aktarılan gelişmeler arasında yer alıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE UYUMU TEKRAR YAKALAMAK İSTENİYOR

Vangelis Pavlidis, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 52 resmi maçta 30 gol atıp 6 asist yaparak toplam 36 gole doğrudan katkı sağladı. Oyuncunun, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile Benfica hücum hattında yakaladığı uyumun bu transfer girişiminde olumlu bir faktör olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

