Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden BYD, yeni nesil ultra hızlı şarjlı modellerine gelen yoğun talep nedeniyle ciddi batarya tedarik sorunu yaşadığını kabul etti. Şirket, üretim kapasitesinin talebin gerisinde kaldığını açıkladı.

Çinli otomotiv devi BYD, son dönemde büyük ses getiren “Flash Charging” teknolojisinin beklenenden çok daha büyük talep gördüğünü ve bunun üretim tarafında ciddi baskı oluşturduğunu açıkladı. Şirket Başkanı Wang Chuanfu, batarya üretim kapasitesinin şu anda yoğun talebi karşılamakta zorlandığını söyledi.

BEKLEYEN SİPARİŞ SAYISI 140 BİN

Özellikle Denza, Yangwang, Dynasty ve Ocean serilerindeki yeni modellerin aynı anda üretim artış sürecine girmesi, şirketin batarya tedarik zincirinde ciddi baskı oluşturdu. Çin’de ortaya çıkan sektör tahminlerine göre yalnızca yeni nesil flash charge destekli modellerde bekleyen sipariş sayısı 140 bin adedi aşmış olabilir. Ancak BYD bu rakamı resmi olarak doğrulamadı.

BYD’NİN ULTRA HIZLI ŞARJI

BYD’nin yaşadığı sıkıntının merkezinde ise ikinci nesil Blade Battery teknolojisi bulunuyor. Şirketin kısa süre önce tanıttığı yeni nesil bataryalar, ultra hızlı şarj desteği sayesinde elektrikli otomobillerin yalnızca birkaç dakika içinde yüksek seviyede şarj olabilmesini sağlıyor. BYD, bu teknolojiyle bazı modellerde yüzde 10’dan yüzde 70 doluluğa yalnızca 5 dakikada ulaşılabildiğini açıklamıştı.

Son haftalarda tanıtılan Denza B5, Denza B8, Song Ultra EV ve yeni Atto 3 gibi modellerin tamamı ultra hızlı şarj altyapısıyla geliyor. BYD’nin hızlı şarj ağı da agresif şekilde büyümeye devam ediyor.

Şirket, bu teknolojinin içten yanmalı otomobillerle elektrikli araçlar arasındaki “şarj süresi farkını” ortadan kaldıracağını savunuyor. Ancak sektör uzmanlarına göre bu kadar yüksek şarj hızları, batarya üretiminde çok daha gelişmiş hücre teknolojileri ve yoğun üretim kapasitesi gerektiriyor.

SADECE BYD’NİN SORUNU DEĞİL

Artan talep yalnızca BYD için değil, genel olarak Çin elektrikli otomobil sektörü için de yeni bir dönemin işareti olarak görülüyor. Son dönemde birçok Çinli üretici ultra hızlı şarj teknolojilerine yönelmeye başladı. Bu durum ise batarya üreticileri üzerinde büyük baskı oluşturuyor. Özellikle yüksek C oranlı hızlı şarj destekli hücrelerin üretimi, standart LFP bataryalara göre daha karmaşık süreçler gerektiriyor.

Wang Chuanfu ise mevcut sıkıntının geçici olduğunu söylüyor. Şirketin yeni batarya üretim hatlarını devreye almaya hazırlandığını belirten BYD yönetimi, önümüzdeki aylarda kapasitenin önemli ölçüde artırılacağını açıkladı.

Sektör analistleri ise, ultra hızlı şarj teknolojilerinin yaygınlaşması batarya savaşını daha da kızıştırabileceği görüşünde.



