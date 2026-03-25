İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma' kapsamında Metehan Baltacı’nın, 13 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Galatasaraylı futbolcu, 3 ayı aşkın süredir tutuklu bulunuyor.

OKAN BURUK VE YÖNETİM ADLİYEDE

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, İkinci Başkan Metin Öztürk, Genel Sekreter Eray Yazgan ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, 23 yaşındaki oyuncuya destek için adliyeye geldiler.

Duruşma öncesinde Kazım Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım da Metehan'a destek olmak için adliyeye gelen futbolcular olarak dikkat çektiler.

10 KASIM'DA 9 AY MEN EDİLDİ, 8 ARALIK'TA TUTUKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10 Kasım 2025'te 9 ay futboldan men cezası alan Metehan Baltacı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis soruşturması kapsamında ise 5 Aralık 2025'te gözaltına alınmış, 8 Aralık’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Şans Girişim Ortak Girişimi Ticari İşletmesi ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı 'suçtan zarar gören' sıfatıyla Metehan Baltacı ise 'şüpheli' olarak yer alıyor.

Baltacı'nın suç tarihinde Galatasaray Spor Kulübü erkek futbol takımında futbolcu olduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin yasal bahis sitelerinden "Nesine" isimli şans oyunları sitesinde "18007277" ID numarası ile üyelik kaydının bulunduğu, 19 Aralık 2021'deki Galatasaray-Rizespor maçı ile 17 Nisan 2021'deki Göztepe-Galatasaray maçına "toplam gol 2,5 üst" şeklinde bahis oynadığı kaydediliyor.

İddianamede, bahis oynadığı dönemde maçların 18'lik geniş kadrosunda yer almadığı bildirilen Baltacı'nın, kuponlarına kendi müsabakası haricinde farklı maçlar veya spor dallarına ilişkin bahisler de eklemesi sonucu kaybettiği ifade ediliyor.

Galatasaray altyapısından yetişen oyuncu, 2021'den bu yana A takım forması giyiyor.

Şüphelinin ifadesinde üzerine atılı suçları reddettiği ve Galatasaray'da bulunduğu dönemde bahis oynamadığını söylediği aktarılan iddianamede, Baltacı'nın telefonundaki 2021 yılına ait WhatsApp mesajında "Vevobahis" isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resminin bulunduğu, 2024'e ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli şahsa "Urfa Eyüp kg" şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajlarına rastlandığı belirtiliyor.

İddianamede, sanığın, futbol takımından bağımsız oynadığı bahsi kazanması amacıyla müsabakanın sonucunu etkileyerek şahsi kazanç için bireysel anlamda bahis yaparak "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet etme" suçunu işlediği anlatılıyor.

Sanığın, müsabakada taraf olmasına rağmen oynamış olduğu maça kupon yapmak suretiyle haksız menfaat temin etmeye çalıştığı ve "Şans Girişim" isimli şirketi zarara uğratmayı amaçladığı belirtilen iddianamede, her ne kadar kendi müsabakasına ilişkin oynadığı bahsi kazansa da toplu kupon yapması dolayısıyla sonuç olarak kaybettiğinden dolandırıcılık eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı tespitine yer veriliyor.

İddianamede, Baltacı'nın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

