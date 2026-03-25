Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Konyaspor’un Senegalli eski futbolcusu Alassane Ndao, ilk duruşmada tahliye edildi. Ndao hakkında "bahis ve şike" suçlamasıyla 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 Aralık 2025'te gözaltına alınan 8 Aralık'ta tutuklanan Senegalli futbolcu Alassane Ndao, dün hakkında 13 yıl hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamede Ndao'nun 20 Ekim 2024 tarihinde Beşiktaş JK ile Konyaspor arasında oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı karşılaşmaya bahis yaptığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında ifade veren Senegalli futbolcu ise suçlamaları reddetti. Kendi adına açılan bir bahis hesabı olduğunu kabul eden Ndao, bu hesap üzerinden yapılan işlemlerin bilgisi ve onayı dışında üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Alassane Ndao

İLK DURUŞMADA TAHLİYE

Konyaspor tarafından sözleşmesi de feshedilen Alassane Ndao hakkında yürütülen "futbolda bahis" soruşturmasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında "bahis ve şike" suçlamasıyla 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan futbolcu, dün görülen ilk duruşmada serbest bırakıldı.

12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

Mahkeme, yargılama sürecinde Ndao'nun tahliyesine hükmetti. Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Ndao'ya 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti.

Dava, 10 Haziran 2026'daki duruşmada devam edecek.

