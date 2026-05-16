Sıfır Atık Vakfı, çocuklara çevre farkındalığı kazandırmak amacıyla hazırladığı "Gelecekten Gelen Çocuk" adlı interaktif tiyatro oyununu İstanbul'daki okullarda öğrencilerle buluşturmaya başladı. İlk gösterimi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen oyun, önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde farklı illerde de sahnelenecek.

Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı’nın ortaya koyduğu 'Dünya Ortak Evimiz' yaklaşımını çocuklara erken yaşta aktarmayı hedefleyen tiyatro projesi, yalnızca bir sahne gösterisi olmanın ötesinde; çevreye duyarlı nesiller yetiştirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir farkındalık çalışması olarak öne çıkıyor.

ÇOCUKLAR AKTİF KATILIMCI OLUYOR

Sıfır Atık Vakfı tarafından yürütülen proje kapsamında çocukların doğayla güçlü bir bağ kurması, israfın zararlarını erken yaşta kavraması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını gündelik hayatlarının doğal bir parçası haline getirmesi hedefleniyor. 6-12 yaş grubuna yönelik hazırlanan "Gelecekten Gelen Çocuk" oyunu, eğitici içeriği interaktif sahne diliyle birleştirerek çocukların yalnızca izleyen değil, düşünmeye, sorgulamaya ve çözüm üretmeye teşvik edilen aktif katılımcılar haline gelmesini sağlıyor. Oyunda; israfın doğaya verdiği zarar, geri dönüşümün önemi, yeniden kullanım kültürü, doğal kaynakların korunması ve bireysel sorumlulukların geleceğe etkisi gibi konular çocukların yaş grubuna uygun, sade ve etkileyici bir anlatımla sahneye taşınıyor.

OYUNUN HİKAYESİ

"Gelecekten Gelen Çocuk" oyunun hikâyesi bir parkta başlıyor. Çevre ödevini yapmaya çalışan Ayşe ile çevreyi önemsemeyen ve etrafa çöp atan Mert’in karşısına, 2200 yılından gelen Ömer karakteri çıkıyor. Gelecekte yaşanan çevresel yıkımı anlatan Ömer, çocuklara kendi döneminde ağaçların tükendiğini, havanın solunamaz hale geldiğini, insanların gaz maskesiyle yaşamak zorunda kaldığını ve parkların dev çöp alanlarına dönüştüğünü aktarıyor. Ardından Ayşe ve Mert’i geleceğe götüren Ömer, bugünkü sorumsuz tüketim alışkanlıklarının dünyayı nasıl yaşanamaz hale getirdiğini çocuklara doğrudan gösteriyor. Mert’in, gelecekte çöp yığınları arasında çocukken attığı oyuncağını bulduğu sahne ise oyunun en dikkat çekici bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu sahneyle çocuklara doğaya bırakılan atıkların yüzlerce yıl boyunca yok olmadığı ve çevre üzerindeki etkilerinin nesiller boyu sürdüğü mesajı veriliyor. Oyunun devamında günümüze dönen çocuklar, seyircilerin de desteğiyle parkı temizlemeye, çöpleri ayrıştırmaya ve geri dönüşüm kurallarını uygulamaya başlıyor.

"KÜÇÜK ADIMLAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMLERE KAPI ARALAYABİLİR" MESAJI

Böylece çocuklara bireysel çabaların geleceği değiştirebileceği ve küçük adımların büyük dönüşümlere kapı aralayabileceği fikri aktarılıyor. Oyunun sonunda yeniden ortaya çıkan Ömer, çocukların bugünkü bilinçli davranışları sayesinde geleceğin değiştiğini, parkların yeniden yeşerdiğini ve havanın temizlendiğini müjdeliyor. Gösteri, çocukların geri dönüşüm kurallarını şarkılar ve dans eşliğinde tekrar ettiği renkli bir finalle sona eriyor.

Sıfır Atık Vakfı tarafından yürütülen tiyatro çalışması, çevre bilincinin yalnızca teorik bilgilerle değil; sanat, hikâye anlatımı ve etkileşimli deneyimlerle daha kalıcı hale getirilebileceği anlayışıyla hazırlandı. Bu kapsamda tiyatro gösterimlerinin ardından çocuklara sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla cam matara hediye ediliyor. Böylece çocukların tek kullanımlık plastik ürünlerden uzaklaşmaları ve çevre dostu tüketim alışkanlıkları geliştirmeleri teşvik ediliyor.

TİYATRO, FARKLI ŞEHİRLERDE YAYGINLAŞTIRILACAK

Sıfır Atık Vakfı’nın çocuklara yönelik çalışmaları kapsamında tiyatro gösterimlerinin önümüzdeki dönemde farklı şehirlerde yaygınlaştırılması ve daha fazla öğrencinin sıfır atık farkındalığıyla buluşturulması planlanıyor. Eğitim kurumlarında sürdürülebilirlik bilincinin güçlendirilmesini hedefleyen proje ile çocukların erken yaşta çevre dostu davranışlar kazanmasının, uzun vadede toplumsal dönüşüme katkı sunacağı değerlendiriliyor. Sıfır Atık Vakfı’nın yürüttüğü bu çalışmalarla; çocukların doğayı koruyan, kaynakların değerini bilen, israfı reddeden ve sürdürülebilir yaşam kültürünü benimseyen bireyler olarak yetişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Vakıf, sıfır atık yaklaşımının yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılması gereken güçlü bir yaşam kültürü olduğuna dikkat çekiyor.

