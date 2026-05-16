Şanlıurfa'da bir mezarlıkta bulunan plastik bidonun içinden çıkanlar kan dondurdu. Vatandaşların menfez duvarın üstündeki bidonu aşağı itmesi sonucu bidonun içinden onlarca kutu çıktı. Kutuların içinde 21 adet cenin olduğu anlaşılınca ekiplere haber verildi. Hastane ve doktor isimlerinin de yazılı olduğu kutulara ilişkin soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Yeni Asri mezarlıkta yaşandı. Mezarlıkta dolaşan vatandaşlar, plastik bir bidon gördü.

Plastik bidonda 21 cenin bulundu! Mezarlıkta kan donduran olay

BİDONDEN 21 CENİN ÇIKTI

Bidonun içine bakan vatandaşlar, onlarca plastik kutu olduğunu fark etti. Beton bir menfez duvarın üstündeki bidonu aşağı iten vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında dehşete düştü.

Bidonun içerisindeki plastik kutularda 21 tane cenin olduğu görüldü. Yaşanan olay sonrası emniyet ekiplerine haber verildi.

KUTULAR ÜZERİNDEN HASTANE VE DOKTOR İSİMLERİ YAZILI

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, ceninlerin kim tarafından bırakıldığını belirlemek için çalışma başlatırken, kutuların üzerinde hastane ve doktor isimlerinin de yazılı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

