Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenen 43'üncü Türk Günü Yürüyüşü'ne gönderdiği video mesajda Türk-Amerikan toplumunun başarılarına dikkat çekerek, "Türkiye'nin sesi ve temsilcisisiniz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan toplumu tarafından New York'ta düzenlenen 43'üncü Türk Günü Yürüyüşü etkinliğine video mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında Amerika'da yaşayan Türk toplumunun hem Türkiye hem de ABD açısından önemli bir köprü görevi gördüğünü vurguladı.

Türk Günü Yürüyüşü'nün Amerika'daki Türk varlığının en önemli etkinliklerinden biri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manhattan sokaklarının ay-yıldızlı bayraklarla donatılmasının Türk milletinin birlik ve özgüvenini yansıttığını ifade etti.

ABD'de yaşayan Türk toplumunun eğitim, iş dünyası, akademi ve sivil toplum gibi birçok alanda önemli başarılara imza attığını söyleyen Erdoğan, bu başarıların hem Amerika'ya katkı sunduğunu hem de Türkiye ile olan bağları güçlendirdiğini dile getirdi.

"ÇALIŞMALARINIZI TAKDİRLE TAKİP EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yılı aşkın süredir varlık gösteren Türk-Amerikan toplumu, bugün artık her alanda başarılarıyla temayüz eden, saygın ve etkili bir konuma ulaşmıştır. Sizler girişimleriniz, akademik başarılarınız, sivil toplum çalışmalarınız ve ekonomik katkılarınızla Amerika'ya değer katarken Türkiye ile olan gönül bağınızı da sürdürüyor, Türkiye'nin sesi, vicdanı ve temsilcisi oluyorsunuz. Bu yönünüzle her birinizi Türkiye'nin Amerika'daki doğal temsilcileri olarak görüyor, çalışmalarınızı takdirle takip ediyoruz" diye konuştu.

"İş dünyasından akademiye, sivil toplumdan siyasete kadar her alanda güçlü bir şekilde var olmanızı özellikle önemsiyoruz" diyen Erdoğan, mesajını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Sizlerden beklentimiz, bulunduğunuz her platformda daha etkin rol almanız, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer edinmenizdir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'nin küresel vizyonunun en önemli taşıyıcılarından biridir. Sizlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, hem Türk-Amerikan toplumunun daha güçlü bir konuma ulaşmasını hem de Türkiye'nin doğru şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır. Unutmayalım ki bizler, mesafelerin ayıramayacağı kadar güçlü bir bağa sahibiz. Aynı kültürün, aynı tarihin, aynı köklü milletin ve medeniyetin mensuplarıyız. Bu bilinçle hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur."

