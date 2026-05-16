Deniz Hümmetli Osaka, Ronaldolu Al Nassr'ı devirdi
Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ı Türk forvet Deniz Hümmet'in golüyle 1-0 mağlup eden Gamba Osaka, şampiyon oldu.
Spor 2 dk önce
Gamba Osaka, Al Nassr'ı 1-0 yenerek Asya Şampiyonlar Ligi 2'de kupayı kazandı.
- Maçın tek golünü Türk oyuncu Deniz Hümmet attı.
- Deniz Hümmet İsveç doğumludur.
- Gamba Osaka kupayı Deniz Hümmet'in golüyle aldı.
- Deniz Hümmet, Merih Demiral'dan sonra bu kupayı kazanan başka bir Türk oyuncu oldu.
Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile Japon ekibi Gamba Osaka karşı karşıya geldi.
KUPAYI GETİREN GOL DENİZ'DEN
Al-Awwal Park'ta oynanan müsabakayı 29 yaşındaki Türk golcüsü Deniz Hümmet'in golüyle 1-0 kazanan Gamba Osaka, Şampiyonlar Ligi 2'de kupanın sahibi oldu.
İsveç doğumlu olan Deniz Hümmet, Gamba Osaka ile kupaya uzanarak Asya Şampiyonlar Ligi 2'de Merih Demiral'ın ardından şampiyonluğa ulaşan bir başka Türk oyuncu oldu.
