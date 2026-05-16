Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ı Türk forvet Deniz Hümmet'in golüyle 1-0 mağlup eden Gamba Osaka, şampiyon oldu.

Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile Japon ekibi Gamba Osaka karşı karşıya geldi.

KUPAYI GETİREN GOL DENİZ'DEN

Al-Awwal Park'ta oynanan müsabakayı 29 yaşındaki Türk golcüsü Deniz Hümmet'in golüyle 1-0 kazanan Gamba Osaka, Şampiyonlar Ligi 2'de kupanın sahibi oldu.

İsveç doğumlu olan Deniz Hümmet, Gamba Osaka ile kupaya uzanarak Asya Şampiyonlar Ligi 2'de Merih Demiral'ın ardından şampiyonluğa ulaşan bir başka Türk oyuncu oldu.

