Almanya’da dehşet! Barınaktan kaçan kaplan yaşlı adama saldırdı
Almanya’da özel bir hayvan barınağındaki kaplanın saldırısına uğrayan 73 yaşındaki çalışan ağır yaralandı. Kaçan kaplan, saatler süren aramanın ardından vurularak etkisiz hale getirildi.
Dünya
Almanya'nın Leipzig kenti yakınlarındaki Schkeuditz kasabasında bir hayvan barınağında bulunan bir kaplanın, 73 yaşındaki bir çalışana saldırıp kaçtıktan sonra vurularak etkisiz hale getirildiği bir olay yaşandı.
Almanya’nın Leipzig kenti yakınlarındaki Schkeuditz kasabasında özel bir hayvan barınağında korkunç bir olay yaşandı.
73 YAŞINDAKİ ADAMA SALDIRIP KAÇTI
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kaplanın barınakta bulunan bir çalışan olan 73 yaşındaki adama saldırdığı ve ardından barınaktan kaçtığı belirtildi. Kaplanın saldırısı sonucu ağır yaralanan adamın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi.
Kaçan kaplanın, yapılan arama çalışmalarının ardından yakınlardaki bir bahçe alanında tespit edildiği aktarıldı. Yetkililer, hayvanın kontrol altına alınamaması üzerine güvenlik güçlerince vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
