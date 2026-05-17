Rol aldığı projelerle adından söz ettiren Bekir Aksoy, TGRT Haber’de yayınlanan “Yasemin’in Penceresi” programına katıldı. Hayat hikayesini ve kariyer yolculuğunu anlatan Aksoy, ailesinden bahsederken annesini erken kaybettiğini dile getirdi. Başarılı isim “Annem dünyanın en güzel kadınıydı erken kaybettim. Kanser hastasıydı. Elimden geldiğince yanında olmaya çalıştım. Elini tutmaya çalıştım” dedi.

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, TGRT Haber’deki “Yasemin’in Penceresi” programına konuk oldu. Aksoy, hayat hikayesini samimi bir sohbet içinde anlattı. Ankara’da polis bir baba ve aile bağları güçlü bir evde büyüdüğünü, çocuklukta sanat yerine daha çok spor ve farklı hayaller kurduğunu ifade etti.

Bekir Aksoy annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı… “Elini tutmaya çalıştım”

“ANNEM DÜNYANIN EN GÜZEL KADINIYDI, ERKEN KAYBETTİM”

Ailesine bağlı biri olduğunu belirten Aksoy konu annesine gelince gözyaşlarını tutamadı. Annesini erken kaybettiğini belirten isim “Annem dünyanın en güzel kadınıydı erken kaybettim. Evet kayıplar oluyor ama önemli olan bence pişman olmamak. Mümkün olduğu kadar elinden gelenin en iyisini yapmak çünkü bir savaş veriyorsun hayata tutunmak için de. Annem kanser hastasıydı, onunla bir savaş içindeydi. Allah’a şükür hiçbir zaman keşke şunu yapmasaydım, keşke bu olmasaydı demedim. Elimden geldiğince yanında olmaya çalıştım. Elini tutmaya çalıştım” şeklinde konuştu.

“BİR KERE BİLE ONUNLA TARTIŞMADIM”

Sözlerine ise “Annemle bir kere bile tartışmadım ya da ona sesimi yükseltmedim. Çocuklukta elbette ufak tefek bir şeyler oluyor ama belli bir olgunluğa geldikten sonra hepimiz çok saygı duyduk” şeklinde devam etti.

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

Ablasının konservatuvar eğitimi sayesinde sanatla tanıştığını, 19 yaşında tiyatroya adım atarak oyunculuğa yöneldiğini ve bu süreçte usta isimlerle sahne paylaşarak ödüller kazandığını anlattı. Ardından televizyon kariyerine geçerek “Çiçek Taksi”, “Doktorlar”, “Yasak Elma”, “İnci Taneleri” gibi projelerde yer aldığını ve uzun yıllara yayılan başarılı bir oyunculuk serüveni olduğunu söyledi.

EŞİ YALNIZ BIRAKMADI

Özel hayatında ise eşiyle tanışma sürecini anlattı. Tiyatro oyunları sırasında tanıştıkları, zamanla yakınlaştıkları ve sahnede yapılan sürpriz bir evlilik teklifiyle ilişkilerinin evliliğe gittiğini paylaştı. Eşi de programa katılarak ilişkilerinin uyumlu ve sevgi dolu olduğunu ifade etti.

“DİZİLERDE ELİMDE SİLAHLA GÖRÜNMEK İSTEMİYORUM”

Sohbetin ilerleyen bölümünde oyunculuk kariyerine dair değerlendirmelerde bulunan Aksoy, canlandırdığı karakterlerin toplum üzerindeki etkisinden bahsetti. “Dizilerde elimde silahla görünmek istemiyorum” diyen Aksoy özellikle şiddeti özendiren sahneler konusunda daha sorumlu içerikler üretilmesi gerektiğini savundu.

