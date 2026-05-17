Trendyol Süper Lig’de sezonun son haftasında gözler Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. ''Kasımpaşa Galatasaray maç kadrosunda kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?'' merak edilirken şimdi ise gözler muhtemel ilk 11'lere çevrildi. Karşılaşma 17 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de başlayacak karşılaşma için nefesler tutuldu!

Süper Lig’de başarılı bir sezon geçiren Galatasaray, son haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde lider girerek 26. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle kupasını kaldırdı. Teknik direktör Okan Buruk’un Kasımpaşa deplasmanında rotasyona gitmesi bekleniyor. Sezon boyunca daha az süre alan futbolcuların ilk 11’de görev alabileceği ifade edilirken, teknik heyetin oyuncu yorgunluğunu da göz önünde bulundurduğu öğrenildi. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maç kadrosunda kimler eksik, kimler cezalı ve sakat? İşte muhtemel ilk 11'ler...

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER CEZALI VE SAKAT?

Galatasaray’da sarı kart cezalısı durumunda bulunan Victor Osimhen karşılaşmada forma giyemeyecek. Antalyaspor maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen Nijeryalı yıldız, sezonun son maçında takımını yalnız bırakacak.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca sakatlıkları devam eden Gabriel Sara ile Yaser Asprilla’nın da kadroda yer alması beklenmiyor. Teknik direktör Okan Buruk’un şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından bazı oyuncuları dinlendirmesi ve rotasyona gitmesi bekleniyor.

Ev sahibi Kasımpaşa’da ise sakatlığı bulunan Winck’in yanı sıra cezalı futbolcular Kamil Ahmet Çörekçi, Cenk Tosun ve Gianniotis mücadelede görev yapamayacak.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Kasımpaşa: Ali, Kamil Ahmet, Arous, Becao, Frimpong, Baldursson, Kerem, Diabate, İrfan Can, Mortadha, Benedyczak

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, İlkay, Ahmed, Sallai, Lang, Icardi

KASIMPAŞA - GALATASARAY CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması 17 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.



