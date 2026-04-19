Gaziantep’in “padişah yemeği” olarak bilinen tescilli lezzeti beyran, bahar aylarında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşlar, özellikle grip ve soğuk algınlığına karşı bağışıklık güçlendiren bu geleneksel yemeği şifa niyetine tercih ediyor. Ustalar ise beyranın yılın her döneminde tüketildiğini ancak mevsim geçişlerinde talebin arttığını belirtiyor.

Özellikle mevsim geçişlerinin etkisiyle artan grip ve soğuk algınlığı vakaları, vatandaşları doğal ve geleneksel yöntemlere yönlendirirken, beyran bu noktada adeta şifa kaynağı olarak öne çıkıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren beyran salonlarının yolunu tutan vatandaşlar hem lezzetli bir öğün tüketiyor hem de hastalıklara karşı direnç kazandıklarına inanıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR Kuzu eti, et suyu, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatlarla hazırlanan beyran, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşüncesiyle tercih ediliyor. Beyran ustaları ise yılın her döneminde yoğunluk yaşandığını ancak bahar aylarında bu ilginin daha da arttığını belirtiyor. Vatandaşların özellikle soğuk algınlığı, halsizlik ve kırgınlık şikayetleriyle geldiğini ifade eden usta Yusuf Pektaş, "Beyran hem doyurucu hem de içenleri terleterek rahatlatıyor. Bu yüzden hasta olan da sağlıklı olan da tercih ediyor" dedi.

ŞİFA NİYETİNE TÜKETİLİYOR Gaziantep mutfağının en önemli değerlerinden biri olan beyran, sadece yerli halkın değil, şehre gelen turistlerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Geleneksel yapımı ve güçlü aromasıyla dikkat çeken bu özel yemek, dört mevsim sofralardaki yerini korurken, özellikle bahar aylarında adeta şifa niyetine tüketiliyor" dedi.

"DOĞAL BİR ANTİBİYOTİK OLARAK GÖRÜYORUZ" Beyran yemeğine ilginin her mevsim yoğun olduğunu söyleyen usta Yusuf Pektaş, "Beyran, haşlanmış pirinç ve kuzu etiyle yapılır. Et olarak genellikle kuzunun kürek kısmı tercih edilir. Ayrıca yaklaşık 12 saat kaynatılarak hazırlanan ilikli kemik suyu kullanılır. Biz beyranı doğal bir antibiyotik olarak görüyoruz. Yaklaşık 80 yıl önce beylere hitap eden bir yemek olduğu için ‘beyran' adını almıştır. Misafirlerimiz bazen beyranı çorba olarak adlandırır ancak biz buna katılmıyoruz. Beyran bir çorba değil, sulu bir ana yemektir. Oldukça doyurucudur; içerisinde pirinç ve et bulunur. Sağlık açısından da önemli bir yere sahiptir” dedi.



Gaziantep’in “padişah yemeği” olarak bilinen tescilli lezzeti beyran, bahar aylarında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşlar, özellikle grip ve soğuk algınlığına karşı bağışıklık güçlendiren bu geleneksel yemeği şifa niyetine tercih ediyor. Ustalar ise beyranın yılın her döneminde tüketildiğini ancak mevsim geçişlerinde talebin arttığını belirtiyor.

"BEYRAN YEMEK İÇİN GELDİK" Ankara'dan geldiklerini belirten vatandaş Kubilay Yorulmaz, "Gittiğimiz birçok yerde bu tarz özgün tatları bulamıyoruz. Bu yüzden özellikle beyran yemek için buraya geldik. Gerçekten çok memnun kaldık, ustanın eline sağlık. Gaziantep gastronomi açısından çok zengin bir şehir. Sadece beyran değil, diğer yemekler de oldukça lezzetli. Ama en çok tercih edeceğimiz yemek kesinlikle beyran olur" diye konuştu.

