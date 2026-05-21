ABD'nin New Mexico eyaletindeki bir evde "tanımlanamayan maddeye" maruz kalan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yerine gelen ilk yardım ekibinden 18 kişinin de hastanelik olduğu, aralarından 2 kişinin ise durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

New Mexico yetkilileri, ilk yardım ekibinin "aşırı doz madde kullanımı" şüphesiyle eyaletin Albuquerque kentindeki bir eve çağrıldığını belirtti. Yetkililer, ekiplerin evdeki 4 kişinin "tanımlanamayan maddeye" maruz kalmaları sonucunda baygın halde bulunduğunu ve bunlardan 3'ünün hayatını kaybettiğini, diğerinin ise tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

ABD'de sır olay! 'Tanımlanamayan madde' 3 kişiyi öldürdü, 2 görevlinin durumu ağır

İLK YARDIM EKİBİ DE HASTANELİK OLDU

İlk yardım ekibinden 18 kişinin de müdahale sırasında bu maddeye maruz kalmalarının ardından mide bulantısı ve baş dönmesi gibi belirtiler göstermeye başladığını belirten yetkililer, ekibin hastaneye sevk edildiğini söyledi. Yetkililer, ilk yardım ekibinin karantinaya alındığını ve gözetim altında tutulduğunu, 2 görevlinin durumunun ise ağır olduğunu ifade etti.

İtfaiyenin, ilgili maddeyi tespit etmek üzere olay yerinde inceleme çalışmalarına katıldığını dile getiren yetkililer, ilk belirlemelere göre halk sağlığını tehdit eden bir durum olmadığını aktardı.

