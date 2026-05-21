Hakkari'de temel kazısı yapılan alanın çevresinde meydana gelen çatlaklar nedeniyle 6 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Belediye ekipleri, incelemelerin ardından söz konusu binaları ve bazı iş yerlerini mühürledi.

Pehlivan Mahallesi'nde temel kazısının yapıldığı alanın bitişiğindeki ve yakınındaki bazı bina ve iş yerlerinin önünde, yolda ve kaldırımda çatlaklar, bir eczanede ise hasar oluştu.

Hakkari'de zemin çatladı! 6 bina tahliye edildi

Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Buradaki 6 binayı tedbir amacıyla tahliye eden ekipler, çatlakların ve hasarın oluştuğu noktalarda inceleme yaptı.

BİNALAR VE BAZI İŞ YERLERİ MÜHÜRLENDİ

Belediye ekipleri, incelemelerin ardından söz konusu binaları ve bazı iş yerlerini mühürledi. Tahliye edilen vatandaşlar, ekiplerce öğretmenevi ve misafirhanelere yerleştirildi.

Vali Yardımcısı Burak Gürbüz, AFAD İl Müdürü Erhan Kanat ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

