Kanser hastalarının tedavi sürecine sanal gerçeklik (VR) teknolojisini entegre etmeyi hedefleyen AB ile Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı, Sağlık Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi tarafından desteklenen, STAC-Stronger Together Against Cancer” projesi, kanser hastalarının tedavi sürecine sanal gerçeklik (VR) teknolojisini entegre etmeyi hedefliyor.

ESMA ALTIN - Kanser hastaları ve hasta yakınlarının tedavi sürecindeki bilgi eksikliğini gidermeyi amaçlayan proje kapsamında; onkoloji, farmakoloji, beslenme, psikoloji ve diş hekimliği gibi farklı disiplinlerden uzmanların katkısıyla hazırlanan VR içerikleriyle hastaların doğru ve standartlaşmış bilgiye erişimi kolaylaştırılacak.

AMAÇ: DOĞRU BİLGİYE ERİŞİM

STAC Proje Yürütücüsü Kanser Araştırmacısı Dr. Nihal Kayır, projenin çıkış noktasının hastaların tedavi sürecindeki bilgi eksikliği olduğunu belirterek, kanser tedavisi gören birçok hastanın süreç boyunca neyle karşılaşacağını bilmediğini, multidisipliner bir bilim kurulu oluşturduklarını söyledi. Kurulda tıbbi onkologlar, hematologlar, farmakologlar, diyetisyenler, psikologlar ve diş hekimlerinin yer aldığını bildiren Kayır, tedavi sürecinde doğru beslenme, psikolojik dayanıklılık, ağız ve diş sağlığı ile ilaçların vücuttaki etkileri olmak üzere dört ana başlıkta çalıştıklarını kaydetti.

HASTALAR TECRÜBE EDEREK ÖĞRENECEK

Proje doğrultusunda geliştirilen VR senaryolarında hastaların, interaktif uygulamalar aracılığıyla doğru ve yanlış bilgileri tecrübe ederek öğrenebileceğini belirten Kayır, “Ortalama 7-8 dakika süren senaryolarda hastalar, kemoterapi ve immünoterapi süreçlerine dair bilgilendirme içerikleriyle karşılaşacak. Literatüre göre VR destekli etkileşimli öğrenme yüzde 84’ün üzerinde kalıcılık sağlıyor” dedi. Projede ayrıca hologram teknolojisi ve interaktif dijital yazılımlar da kullanılıyor. Projenin ilk pilot uygulamasının Ankara Onkoloji Hastanesinde başlayacağını paylaşan Kayır, pilot uygulamada yaklaşık 1.000 hastaya ulaşmayı hedeflediklerini, İstanbul’daki şehir hastanelerini de projeye eklemeyi planlandıklarını bildirdi

