5G teknolojisi kullanılarak robotik cerrahi ile yapılan dünyanın ilk uzaktan böbrek taşı ameliyatında İstanbul’daki cerrah, 1.300 kilometre uzaklıkta Muş’ta bulunan hastayı ameliyat etti. Ameliyatta ilk Türk cerrahi robotu İbn-i Sina kullanıldı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Dünyanın robotik cerrahi teknikleri kullanılarak uzaktan yapılan ilk böbrek taşı kırma ameliyatı Türkiye’de yapıldı. Turkcell 5G teknolojisiyle, Muş Devlet Hastanesindeki bir hastanın ameliyatı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki doktorlar tarafından başarıyla gerçekleştirildi. İstanbul’dan 1.300 kilometre uzaklıktaki hastaya yapılan operasyonun bir başka önemli yönü de ameliyatın yerli ve millî imkânlarla üretilen ilk robotik cerrahi parkının kullanılarak yapılması oldu.

5G TEKNOLOJİSİ KULLANILDI

Operasyonda, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Tzevat Tefik ile Muş Devlet Hastanesinden Opr. Dr. Rıfat Burak Ergül görev aldı. Her iki hastanede mevcut olan Turkcell 5G altyapısı, yüksek veri aktarım kapasitesi ve ultra düşük gecikmeyle uzaktan ameliyata imkân verdi. Operasyon 48 milisaniyelik bir gecikme ile yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren ve hastada herhangi bir kesi yapılmadan gerçekleştirilen operasyon, aynı zamanda, böbrek taşı tedavisinde RIRS (Retrograd İntrarenal Cerrahi) ile yapılan dünyanın ilk uzaktan ameliyatı oldu.

TÜRK TIBBININ BAŞARISI

5G teknolojisinin; tıp sektöründe uzaktan teşhis, takip, görüntüleme, eğitim ve operasyon gibi süreçlerde yeni kullanım alanlarının önünü açtığına işaret eden İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, “5G destekli bu operasyon, İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalının robot yardımlı Retrograd İntrarenal Cerrahi ve ileri endoüroloji alanındaki tecrübesinin farklı merkezlere başarıyla aktarılabileceğini göstermesi açısından son derece önemli. Sağlık teknolojileri ve telecerrahi uygulamaları, kendilerini insanlığın hayatını kolaylaştırmaya adamış uzman hekimlerimizin elinde ülkemiz için önemli bir bilimsel adımdır” dedi.

HASTAMIZI, AYNI AMELİYATHANEDE GİBİ TAKİP EDEBİLDİK

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tzevat Tefik de operasyonla ilgili bilgi vererek şöyle dedi: Turkcell’in 5G altyapısı ve ELMED’in yerli üretim İbn-i Sina robotu aracılığıyla, Muş’taki hastamızı İstanbul’dan, tıpkı aynı ameliyathanede gibi takip edebildik. Sistemin sağladığı ultra düşük gecikme süresi sayesinde cerrahi sezgimizden hiçbir şey kaybetmeden işlemi tamamladık. Bu çalışma, telecerrahinin yalnızca bir teknoloji demonstrasyonu olmadığını; doğru altyapı, tecrübeli ekip ve multidisipliner iş birliğiyle, klinik pratikte güvenle uygulanabilir bir model olduğunu somut biçimde ortaya koydu. Türkiye’de bir ilk olmasının ötesinde, RIRS yöntemiyle gerçekleştirilen dünyanın ilk uzaktan böbrek taşı ameliyatı olması bu başarıyı küresel ölçekte de anlamlı kılıyor. Uluslararası akademik iş birlikleri çerçevesinde robot yardımlı retrodrad intrarenal telecerrahiyi, küresel ölçekte yaygınlaştırmayı ve Türkiye’yi bu alanda uluslararası bir referans merkezi konumuna taşımayı hedefliyoruz.

TARİHE GEÇECEK BİR OLAY

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 1 Nisan itibarıyla bütün Türkiye’de kullanıma açılan 5G teknolojisinin eğitimden sağlığa, sanayiden ulaşıma kadar hayatın her alanında köklü bir dönüşümü tetiklediğini belirterek “Turkcell olarak 5G’yi Türkiye’nin dijital geleceği için stratejik bir eşik olarak görüyoruz. Bu operasyon tarihe geçecek bir olay. Parçası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

istanbul’da, ürolojik cerrah Prof. Dr. Tzevat Tefik, Muş’ta OpR. Dr. Rıfat Burak Ergül operasyonu birlikte gerçekleştirdiler

YERLİ VE MİLLÎ TEKNOLOJİYLE TÜRKİYE’DE İLK UZAKTAN AMELİYAT

Türkiye’de yerli ve millî teknolojiyle üretilen bir cihazla yapılan ilk uzaktan ameliyat olan böbrek taşı kırma operasyonunda, ELMED firması tarafından geliştirilen İbn-i Sina adlı cihaz kullanıldı. 1991 yılında Ankara OSTİM’de kurulan ELMED, Türkiye’nin ilk yüksek teknolojili tıbbi cihaz üreticilerinden biri konumunda. Şirket, Türkiye’nin ilk yerli üretim böbrek taşı kırma cihazını 1992’de üretti. 994 yılında da ilk ihracatı yapıldı. İlk Türk malı ESWL cihazını 1996 yılında AUA (Amerikan Üroloji Derneği) Kongresi’nde dünyanın farklı ülkelerinden üroloji uzmanlarına tanıtan şirket, üroloji alanında bilinen bir marka olarak 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi. ELMED 2012 yılında Tübitak projesi ile böbrek taşlarının lazerle kırılarak tedavisinde fURS (flexible ureterorenoskopi) ile kullanılmak üzere Avicenna Roboflex adı verilen İbn-i Sina isimli robotun ilk protipini üretti. Patent alınan bu robot, Avrupa CE işaretine sahip ve ABD’den de FDA onayını aldı. Hâlen, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Polonya, Türkiye, Birleşik Arap Emîrlikleri ve Katar’da bu robot kullanılmaktadır. ELMED, bu robota tele–cerrahi özelliğini ve yapay zekâ desteğini de entegre ediyor.

