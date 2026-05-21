Kemal Kılıçdaroğlu, Muhittin Böcek ve Özkan Yalım tartışmalarının ardından sessizliğini bozarak CHP’ye “arınma” çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik sözleri nedeniyle CHP lideri Özgür Özel’e isim vermeden cevap verirken, parti içindeki gerilim karşılıklı açıklamalarla yeniden yükseldi.

BERAT TEMİZ- Uzun süredir sessizliğini koruyan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhittin Böcek ve Özkan Yalım’ın iddiaları sonrasında suskunluğunu bozdu.

Mutlak butlan davasında İstinaf incelemesi sürerken CHP’ye yeniden ‘arınma’ çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, “Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da bilir ama yolundan dönmez” dedi.

Kendisine yönelik “Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin” ifadelerini kullanan CHP lideri Özgür Özel’e de isim kullanmadan cevap veren Kılıçdaroğlu, “Kemal Kılıçdaroğlu bin kere toprak olur da bin kez çiçek açar namuslu, dürüst evlatlarının elinde. Ama eğilip bükülmez” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu depremi: Önce CHP'yi haramdan arındırın

Kılıçdaroğlu, “Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum. Bay Kemal’den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin” açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına 20’yi aşkın CHP milletvekili destek verirken, Özgür Özel, sözlerinin hedefinin Kılıçdaroğlu olmadığını savundu.

CHP lideri şunları söyledi:

"Benim laflarım, sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu’na değil. O laf, bir ittifaka meydan okuma. Kurultay seçimini hazmetmeyenler, 31 Mart 2024 seçim sonucunu hazmetmeyenler ittifakına laf ediyorum. Kemal Bey’in Saray’dan medet umanlarla ilgili söylediklerime alınmasına şaşırırım"

Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Başarır, “Arınma derken adaletin, yargının arınmasından bahsediyor. CHP ile ilgisi yok. AK Parti’nin siparişiyle CHP’nin başına geçeceğini zannetmiyorum” dedi.

