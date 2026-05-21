Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, CHP’de yaşanan tartışmalar sonrası “Ayağa kalkın ve partiye sahip çıkın” başlıklı 10 maddelik manifesto yayımladı. Açıklamada, partinin tarihî mirasının ve ideolojik çizgisinin zarar gördüğü savunularak CHP yönetimine sert eleştiriler yöneltildi.

BERAT TEMİZ- CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni arınma çağrısının ardından kendisine yakın isimlerden de manifesto geldi.

Eski Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat ve Kılıçdaroğlu’na yakın CHP’liler, “Ayağa kalkın ve partiye sahip çıkın” başlığıyla sosyal medyada 10 maddelik “manifesto” yayımladı.

CHP’nin büyük bir krizin içinde olduğunun belirtildiği manifestoda “Ortaya atılan iddialar, dile getirilen ifadeler, itiraflar sadece partimizin bu gününü değil, tarihî mirasımızı zedelemekte, geleceğimizi karartmaktadır.

Bugün bir arkadaş grubuyla ve bir belediye başkanı ekibiyle yönetimi pay edilen partimiz, örgütsel dinamiklerinden, toplumsal taleplerden, siyasal gerçeklikten, tarihsel ve ideolojik hattından kopartılmaktadır” denildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası