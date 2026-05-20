3 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen 120. Dönem ÖGG (Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi) sınavının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Özel Güvenlik Görevlisi adayları, online sistem üzerinden ÖGG sınav sonucunu görüntüleyebilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman , nasıl öğrenilecek?

Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitim Sınavı (ÖGG) mayıs ayının ilk haftasında yapıldı. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan sınav ilanında sonuç tarihine de yer verilmişti.

ÖGG sonuçları bu hafta ilan edilecek! ÖGG sınav sonucu ne zaman, nasıl öğrenilecek?

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20. Dönem ÖGG (Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi) sınav talimatıyla sürecin ayrıntıları paylaşılmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 3 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi ÖGG sınav sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek.

Özel güvenlik sertifikası sınavında başarılı olmak için 100 soruluk temel eğitim sınavından en az 60 puan (60 doğru) almak gereklidir. Silahlı özel güvenlik adayları için bu şartın yanı sıra, 25 soruluk silah bilgisi ve 5 atıştan oluşan sınavın ortalamasının da en az 60 olması gerekir.

