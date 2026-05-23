Gaziantep’te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suburcu Caddesi üzerinde daha önceden tartıştıkları belirlenen iki grup arasında tartışma çıktı.

Gaziantep'te silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var, o anlar kamerada

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin silah kullanması üzerine Gökhan Ö. (22), Arda Ç. (17), Sedat Nuri T. (22), Bülent Ersoy A. (20) yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı kavga anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir mekandan çıkan iki grubun tartışmaya başlaması ve grup içerisinde yer alan 2 kişinin tabanca ile diğer şahıslara ateşe etme ve şahısların yaralanma anları yer aldı. Görüntülerde, yaralanan şahısların yere düşerek acıyla kıvranma ve yaşanan panik anları da dikkat çekti.

POLİS KAÇAN ZANLILARIN PEŞİNDE

Olay sonrası kaçan şahısları yakalama çalışmaları ve geniş çaplı soruşturma sürüyor.

