Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Teknik Direktör Jorge Jesus, sarı lacivertli ekibin başındayken Suudi Arabistan yetkilileri ile görüştüğünü açıkladı. Al Hilal'i çalıştırdığı sırada Brezilya Milli Takımı'ndan da teklif aldığını söyleyen 71 yaşındaki teknik adam, neden Suudi Arabistan'da kaldığını detaylarıyla anlattı.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

71 yaşındaki hoca, Portekiz basınından Record'a yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'yi çalıştırırken kendisine Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan milli takım teknik direktörlüğü için teklif geldiğini ve Suudi yetkililerle görüştüğünü kaydetti.

"SUUDİ ARABİSTAN MİLLİ TAKIMI İLE ANLAŞMIŞTIM"

Suudi Arabistan Milli Takımı için görüşmeler yaptığını ancak sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından Al Hilal'e döndüğünü söyleyen Jesus, "2022-23 sezonunun sonlarına doğru, Fenerbahçe’yi çalıştırdığım dönemde İstanbul’daydım. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yetkilileri benimle iletişime geçerek 2023-2026 yıllarını kapsayan üç yıllık bir sözleşme imzalamamı ve 2026 Dünya Kupası’na kadar milli takımı yönetmemi teklif ettiler. O sırada Türkiye’de devam etmeme kararı almıştım, bu yüzden Suudi heyetle görüşmeyi kabul ettim. O ayın son haftasında, her şey hazırlanmış ve yazıya dökülmüşken, federasyon sözleşmenin 30 Haziran Cuma günü Londra’da imzalanmasını planladı. Ancak üç gün önce, Al Hilal’in futbol sorumlusu Fahad Al Mufarrej’den telefon aldım. 2018/19’da birlikte çalışmıştık. Yanında başkan Fahad bin Nafel de vardı ve bana takımı yönetmemi teklif ettiler. Zaten federasyonla anlaşmış olduğumu ve kabul edemeyeceğimi söyledim. Bana federasyon başkanıyla konuşup beni anlaşmadan serbest bırakacağını söyledi. Ben de ancak federasyon beni serbest bırakırsa bu teklifi değerlendirebileceğimi ifade ettim. Ertesi gün tekrar aradılar ve federasyon başkanının spor bakanıyla konuştuğunu, bana seçim hakkı tanındığını söylediler. Bir gün düşünmek için süre istedim ve Al Hilal’e dönmeyi kabul ettim." ifadelerini kullandı.

"OCAK 2025’TE BREZİLYA’YA EVET DİYEBİLİRDİM"

Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmesi için teklif aldığını söyleyen Jesus, "Yetkili, bir avukatla birlikte Portekiz’e geldi ve Tivoli Oteli’nde buluştuk. Beni video görüşmeyle CBF başkanı Ednaldo Rodrigues’e bağladılar. Bana, dünyadaki en yüksek maaşlı milli takım teknik direktörü yapacak bir teklif sundular. Ayrıca Al Hilal ile sözleşmemi feshetmem için gereken 11 milyon euroyu da ödeyeceklerini söylediler. Al Hilal başkanına durumu anlattım. Kulüp para istemiyordu, aksine benimle bir veya iki yıl daha sözleşme uzatmak istiyordu. Takımdaki Portekizli oyuncular João Cancelo ve Rúben Neves’e de durumu anlattım. Cancelo bana, 'Beni buraya gelmeye siz ikna ettiniz, şimdi gidip beni burada mı bırakıyorsunuz?' dedi. Bu konuşmadan sonra olaylar hızla gelişti. Al Hilal Şampiyonlar Ligi finaline kalamadı. Bu sırada Ednaldo Rodrigues Brezilya’da çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Savcılık soruşturma başlattı ve mayıs ayında görevden alındı. Rodrigues’in görevden alınmasından sekiz gün sonra Real Madrid, Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdı ve yeni CBF yönetimi İtalyan teknik direktörü göreve getirdi. Ocak 2025’te Brezilya’ya 'evet' diyebilir miydim? Evet diyebilirdim ama o anda Al Hilal’de üstlendiğim sorumlulukları yarım bırakmamam gerektiğini düşündüm." diye konuştu.

FENERBAHÇE İLE TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANDI

Jesus yönetiminde ligde 36 maçta 80 puan toplayan Fenerbahçe, o sezonu Galatasaray'ın arkasından ikinci bitirmişti. Sarı-lacivertli ekip Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf olmuştu.

