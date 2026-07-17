Galatasaray'la adı anılan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Jhon Duran için Portekiz'den flaş bir iddia geldi. Bonservisi Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'da olan 22 yaşındaki Kolombiyalı golcünün, Benfica'ya imza atmak üzere olduğu belirtildi.

Fenerbahçe ve Zenit'te kiralık olarak forma giydikten sonra Al Nassr'a dönen Jhon Duran, 2026-2027 sezonu öncesi takım arayışlarını sürdürüyor. Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Kolombiyalı santrforun golcünün yeni adresi henüz netleşmezken, Portekiz basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

BRANCO, SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ

Record'un haberine göre; Benfica, 23 yaşındaki santrforun transferi için devreye girdi. Portekiz kulübünün sportif direktörü Mario Branco, Jhon Duran'ın kiralık transferini sonuçlandırmak adına Al-Nassr ile görüşmelerde bulunmak için Suudi Arabistan'a gittiği aktarıldı.

Jhon Duran, yarım sezon kaldığı Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı.

30 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Geçtiğimiz sezonu 30 maçta 7 gol ve 3 asistlik skor katkısı ile tamamlayan genç oyuncunun, Benfica'ya transferinin kısa sürede gerçekleşmesi beklenirken; güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Jhon Duran'ın da imza için son derece istekli olduğu ifade edildi.

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