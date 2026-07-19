Otel odasında sır ölüm! Yanındaki kimyasal madde AFAD'ı harekete geçirdi
Antalya'da tatil için geldiği otel odasında ölü bulunan 28 yaşındaki gencin yanında şüpheli kimyasallar bulundu. AFAD'ın yaptığı incelemede sıvı maddenin hepta deka floor oktan sülfonik asit çözeltisi olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Orhan Akyol, Ankara'dan tatil için geldiği Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akkuyu Mahallesi'ndeki bir süit otele yerleşti.
- En son iki gün önce otel çalışanları tarafından görülen Akyol'un kapısına "Rahatsız etmeyin" notu astığı belirtildi.
- Konaklama süresi sona eren Akyol'un odasına giren görevliler, onu hareketsiz halde buldu.
- Olay yerine gelen sağlık ekiplerince gencin ölmüş olduğu belirlendi.
- Akyol'un cansız bedeninin yanında biri sıvı, diğeri katı olmak üzere iki farklı kap içerisinde şüpheli maddeler bulundu.
- Kimyasal madde ihtimali üzerine AFAD KBRN ekipleri tarafından yapılan ölçümde sıvı maddenin hepta deka floor oktan sülfonik asit çözeltisi olduğu tespit edildi.
- Gencin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırılırken, odada bulunan katı madde incelemeye alındı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akkuyu Mahallesi'ndeki bir süit otele yaklaşık bir hafta önce Ankara'dan tatil için gelen 28 yaşındaki Orhan Akyol, otele yerleşti. En son iki gün önce otel çalışanları tarafından görülen Akyol'un kapısına "Rahatsız etmeyin" notu astığı öğrenildi.
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ODAYA GİREN GÖREVLİLER HAREKETSİZ BULDU
Konaklama süresinin sona ermesi üzerine öğle saatlerinde odanın kapısını çalan otel görevlileri, cevap alamayınca içeri girdi. Akyol'u hareketsiz halde bulan çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 28 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri yönlendirildi.
YANINDAKİ MADDE AFAD'I HAREKETE GEÇİRDİ
İlk incelemelerde Akyol'un cansız bedeninin yanında biri sıvı, diğeri katı olmak üzere iki farklı kap içerisinde şüpheli maddeler bulundu. Kimyasal madde ihtimali üzerine AFAD'ın Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri otele çağrıldı.
Koruyucu ekipman ve oksijen tüpleriyle odaya giren ekipler, yaptıkları ölçümde sıvı maddenin hepta deka floor oktan sülfonik asit çözeltisi olduğunu tespit etti.
DİĞER MADDE İNCELEMEYE ALINDI
Cumhuriyet savcısının ve olay yeri ekiplerinin çalışmalarının ardından Orhan Akyol'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Odada bulunan diğer katı madde ise incelenmek üzere delil torbasına alınarak laboratuvara gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.